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В Украине составят рейтинг тюрем – Малюська

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что система рейтингования тюрем была разработана нашими канадскими партнерами по проекту SURGe в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины.

В Украине функционирует 183 учреждения исполнения наказаний и следственных изолятора
В Украине функционирует 183 учреждения исполнения наказаний и следственных изолятора
Фото: depositphotos.com

В Украине составят рейтинговую систему тюрем, чтобы реформировать систему отбывания наказаний в учреждениях исполнения наказаний. Об этом 23 ноября сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту SURGe в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО. Система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний", – заявил Малюська.

По словам чиновника, вводится рейтингование тюрем на основе критериев оценки, чтобы "понять, какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие, и почему так случается".

По его словам, инструментарий поможет министерству отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний и принимать решения об изменениях  в таких сферах деятельности:

  • финансы;
  • кадровое обеспечение;
  • безопасность/режим;
  • социально-воспитательная работа;
  • материальные условия содержания;
  • права человека;
  • здравоохранение;
  • государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.

"Конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели – делать общество более безопасным. Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в публичном секторе такой силой не становится, пока не появляется рейтинг", – добавил министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1295819210798798&id=100011121947008

Всего в Украине функционирует 183 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов.

В ноябре прошлого года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.

Комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, министр подчеркнул, что Минюст не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

Теги: Украина, рейтинг, тюрьма, СИЗО, чиновники, работа, Денис Малюська, колония
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