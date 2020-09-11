В Украине создают ассоциацию для обслуживания и ремонта б/у автомобилей из США

Участники авторынка отмечают, что основная цель создаваемой в Украине ассоциации обслуживания и ремонта б/у автомобилей из США – максимально упростить деятельность бизнеса и снизить затраты на оформление и покупку таких машин.

В Украине создают Украинскую ассоциацию транспорта, обслуживания и ремонта, которая будет заниматься автомобилями из США с пробегом. Об этом 8 сентября сообщил ее руководитель, соучредитель компании "Колумб Трейд" Павел Казарьян, информирует "Интерфакс-Украина".

"Планируем сделать влиятельный орган, который будет участвовать в формировании законопроектов, правок и дополнений, касающихся автоотрасли, в обсуждении с профильными министерствами планируемых изменений законодательства, которые могут ограничить продажу авто", – сказал он.

По словам бизнесмена, идея создать ассоциацию возникла, когда участники авторынка "были услышаны государством" после создания на сайте президента петиции, которую поддержали более 18 тыс. пользователей.

"Мы поняли, что необходимо создать ассоциацию, которая будет участвовать в разработке законодательных изменений как с учетом пожеланий бизнеса, так и властей, то есть найти компромисс", – объяснил Казарьян.

Ассоциация должна объединить компании по продаже б/у авто из США, экспедиторские и брокерские компании, поставщиков запчастей, автосервисы и локальных перевозчиков, а также транспортные компании и службы такси.

Юрист Роман Волошиин подчеркнул, что основная цель ассоциации – "максимально упростить деятельность бизнеса и возможности покупателям с целью уменьшения затрат на оформление и приобретение таких авто".

По данным представителей авторынка, из США ежемесячно поставляется около 10 тыс. автомобилей с пробегом, что дает поступления в бюджет на уровне $327,8 млн в год.

Соучредитель ассоциации Владимир Ковель рассказал, что наиболее покупаемыми являются собранные в Мексике модели Volkswagen Jetta и Volkswagen Passat, а также Ford Focus и Ford Fusion.