В Украине стартовал конкурс на развитие организаций, занимающихся ветеранами

Дедлайн подачи заявок – 4 мая 2023 года, в 23.59.

Деньги могут получить организации, которые:

защищают права и свободы ветеранов и членов их семей;

удовлетворяют общественные, экономические, социальные, культурные и другие интересы;

предоставляют услуги и социальную поддержку ветеранам-предпринимателям;

предоставляют персональное менторство ветеранского предпринимательства;

занимаются повышением конкурентоспособности ветеранского бизнеса;

популяризируют ветеранский бизнес на украинском и международном рынках.

Также финансируются организации, которые предоставляют социальное сопровождение ветеранам, членам их семей и семьям погибших защитников и защитниц.

Средства выделяются на социальное сопровождение детей ветеранов и детей павших защитников и защитниц:

учебные внешкольные активности различных направлений: кружки, детские лагеря, тренинги, культурно-массовые мероприятия, кросс-культурное взаимодействие, программы социального обмена;

правовая защита, улучшение социального сопровождения удовлетворения социальных потребностей: доступа к образованию, внешкольной, внеклассной, факультативной деятельности;

программы по личной безопасности.

Если инициативы нет в перечне категорий, но организация сотрудничает с ветеранами и их семьями, все равно можно подать заявку на участие в программе. Детали – на сайте.

Вопросы можно присылать на почту uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua (с обязательным указанием темы письма "Стоит + ГО") или задавать по телефону: +380-98-009-48-72.