В Украине стартовал конкурс на развитие организаций, занимающихся ветеранами

Дедлайн подачи заявок – 4 мая 2023 года, в 23.59.
Деньги могут получить организации, которые:
Также финансируются организации, которые предоставляют социальное сопровождение ветеранам, членам их семей и семьям погибших защитников и защитниц.
Средства выделяются на социальное сопровождение детей ветеранов и детей павших защитников и защитниц:
Если инициативы нет в перечне категорий, но организация сотрудничает с ветеранами и их семьями, все равно можно подать заявку на участие в программе. Детали – на сайте.
Вопросы можно присылать на почту uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua (с обязательным указанием темы письма "Стоит + ГО") или задавать по телефону: +380-98-009-48-72.
Украинский ветеранский фонд – организация при Министерстве по делам ветеранов. Цель фонда – создание платформы для развития ветеранских возможностей. Фонд создает проекты и наращивает мощности для того, чтобы украинские военные и их семьи имели государственную поддержку для развития собственных инициатив и восстановления.