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В Украине стартовал конкурс на развитие организаций, занимающихся ветеранами

Дедлайн подачи заявок 4 мая 2023 года
Дедлайн подачи заявок – 4 мая 2023 года
Фото: Український ветеранський фонд / Facebook

Украинский ветеранский фонд 19 апреля объявил конкурс для общественных объединений, которые занимаются ветеранам, их семьями и семьями павших защитников. Они могут получить от 500 тыс. грн до 1 млн грн финансирования. Об этом говорится в релизе фонда, имеющемся в распоряжении издания "ГОРДОН".

Дедлайн подачи заявок – 4 мая 2023 года, в 23.59.

Деньги могут получить организации, которые:

  • защищают права и свободы ветеранов и членов их семей;
  • удовлетворяют общественные, экономические, социальные, культурные и другие интересы;
  • предоставляют услуги и социальную поддержку ветеранам-предпринимателям;
  • предоставляют персональное менторство ветеранского предпринимательства;
  • занимаются повышением конкурентоспособности ветеранского бизнеса;
  • популяризируют ветеранский бизнес на украинском и международном рынках.

Также финансируются организации, которые предоставляют социальное сопровождение ветеранам, членам их семей и семьям погибших защитников и защитниц.

Средства выделяются на социальное сопровождение детей ветеранов и детей павших защитников и защитниц:

  • учебные внешкольные активности различных направлений: кружки, детские лагеря, тренинги, культурно-массовые мероприятия, кросс-культурное взаимодействие, программы социального обмена;
  • правовая защита, улучшение социального сопровождения удовлетворения социальных потребностей: доступа к образованию, внешкольной, внеклассной, факультативной деятельности;
  • программы по личной безопасности.

Если инициативы нет в перечне категорий, но организация сотрудничает с ветеранами и их семьями, все равно можно подать заявку на участие в программе. Детали – на сайте.

Вопросы можно присылать на почту uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua (с обязательным указанием темы письма "Стоит + ГО") или задавать по телефону: +380-98-009-48-72.

Контекст:

Украинский ветеранский фонд – организация при Министерстве по делам ветеранов. Цель фонда – создание платформы для развития ветеранских возможностей. Фонд создает проекты и наращивает мощности для того, чтобы украинские военные и их семьи имели государственную поддержку для развития собственных инициатив и восстановления.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, образование, ветераны, деньги, финансы, безопасность, финансирование, погибшие, деятельность, ветеран, Украинский ветеранский фонд
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