Третьякова предложила пересмотреть систему пожизненных льгот для ветеранов и заменить их "стипендией на два-три года"

Об этом говорится в интервью Третьяковой, опубликованном на сайте комитета 22 марта.

В материале отмечается, что "структурный подход" к процессу интеграции демобилизованных защитников и защитниц в мирную жизнь Третьякова презентовала в феврале.

В частности, предлагается заменить пожизненные льготы на "стипендию" и дополнительный оплачиваемый отпуск.

"Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые в свое время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает. Даже в мирное время такое количество льгот бюджет государства не может компенсировать. Система поддержки ветеранов с использованием средств государственного бюджета нуждается в трансформации и актуализации в соответствии с потребностями ветерана. В частности, концепция предлагает существующие в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в двух-трехлетнюю денежную стипендию/доплату к основному доходу", – заявила Третьякова.

Она отметила, что нужно провести опрос среди военнослужащих относительно того, "в чем именно в первую очередь они нуждаются после демобилизации, какую поддержку и какой сервис ожидают".

Неработающие льготы нужно заменить тем, что "действительно нужно гражданам после демобилизации", продолжила Третьякова.

"Это объективно жилье, государственная финансовая поддержка на период адаптации к мирной жизни, реабилитация, отпуск (на который в бюджете также должны быть предусмотрены средства), содействие государству в достижении защитниками экономической независимости", – добавила она.

По словам главы комитета, эти процессы нуждаются в патронате со стороны государства (Ветеранская патронатная служба) и тесном сотрудничестве с Центрами предоставления админуслуг, Пенсионным фондом, управлениями социальной защитой населения, органами местного самоуправления.

"Относительно оплачиваемого отпуска – здесь мы будем дискутировать относительно названия, ведь это не типичный отпуск. Но после демобилизации военнослужащий должен иметь не менее двух-трех месяцев для того, чтобы адаптироваться к гражданской жизни, и получать доход за счет государства на уровне среднего размера денежного довольствия во время службы. Это время нужно демобилизованному защитнику или защитнице, чтобы, в частности, прийти в территориальный центр комплектации и социальной поддержки для осуществления бюрократических процедур, чтобы посетить работодателя, хранившего за воином рабочее место, посетить Ветеранскую патронатную службу, побыть с семьей, которая долго ждала, решить бытовые дела, возможно, заняться общественными делами, получить дополнительную или частичную квалификацию, спланировать семейную экономику", – добавила Третьякова.

Она пояснила, что "по оптимистическому сценарию", военнослужащий должен получить рабочее место, доход, стипендию от государства к основному доходу, медицинскую защиту, жилье, получить дополнительную или частичную квалификацию.

"Что касается стипендии на два-три года, то ее размер должен зависеть от должности военнослужащих во время войны, срока службы, количества выполненных боевых задач. Все это нужно тщательно подсчитать. Это уже работа для правительства. В то же время нужно готовить системные законопроекты и начинать переговоры с МВФ по обеспечению послевоенной адаптации. Это ведь все касается бюджетного финансирования. Ожидается, что после двух-трех лет государственной поддержки участник боевых действий сможет продолжить жизненный путь без особого сопровождения государства", – резюмировала она.