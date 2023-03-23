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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Третьякова предложила пересмотреть систему пожизненных льгот для ветеранов и заменить их "стипендией на два-три года"

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Третьякова: Ожидается, что после двух-трех лет государственной поддержки участник боевых действий сможет продолжить жизненный путь без особого сопровождения государства
Третьякова: Ожидается, что после двух-трех лет государственной поддержки участник боевых действий сможет продолжить жизненный путь без особого сопровождения государства
Фото: sluga-narodu.com

Председатель комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова предлагает пересмотреть систему пожизненных льгот для ветеранов войны.

Об этом говорится в интервью Третьяковой, опубликованном на сайте комитета 22 марта. 

В материале отмечается, что "структурный подход" к процессу интеграции демобилизованных защитников и защитниц в мирную жизнь Третьякова презентовала в феврале. 

В частности, предлагается заменить пожизненные льготы на "стипендию" и дополнительный оплачиваемый отпуск. 

"Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые в свое время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает. Даже в мирное время такое количество льгот бюджет государства не может компенсировать. Система поддержки ветеранов с использованием средств государственного бюджета нуждается в трансформации и актуализации в соответствии с потребностями ветерана. В частности, концепция предлагает существующие в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в двух-трехлетнюю денежную стипендию/доплату к основному доходу", – заявила Третьякова. 

Она отметила, что нужно провести опрос среди военнослужащих относительно того, "в чем именно в первую очередь они нуждаются после демобилизации, какую поддержку и какой сервис ожидают".

Неработающие льготы нужно заменить тем, что "действительно нужно гражданам после демобилизации", продолжила Третьякова. 

"Это объективно жилье, государственная финансовая поддержка на период адаптации к мирной жизни, реабилитация, отпуск (на который в бюджете также должны быть предусмотрены средства), содействие государству в достижении защитниками экономической независимости", – добавила она. 

По словам главы комитета, эти процессы нуждаются в патронате со стороны государства (Ветеранская патронатная служба) и тесном сотрудничестве с Центрами предоставления админуслуг, Пенсионным фондом, управлениями социальной защитой населения, органами местного самоуправления. 

"Относительно оплачиваемого отпуска – здесь мы будем дискутировать относительно названия, ведь это не типичный отпуск. Но после демобилизации военнослужащий должен иметь не менее двух-трех месяцев для того, чтобы адаптироваться к гражданской жизни, и получать доход за счет государства на уровне среднего размера денежного довольствия во время службы. Это время нужно демобилизованному защитнику или защитнице, чтобы, в частности, прийти в территориальный центр комплектации и социальной поддержки для осуществления бюрократических процедур, чтобы посетить работодателя, хранившего за воином рабочее место, посетить Ветеранскую патронатную службу, побыть с семьей, которая долго ждала, решить бытовые дела, возможно, заняться общественными делами, получить дополнительную или частичную квалификацию, спланировать семейную экономику", – добавила Третьякова. 

Она пояснила, что "по оптимистическому сценарию", военнослужащий должен получить рабочее место, доход, стипендию от государства к основному доходу, медицинскую защиту, жилье, получить дополнительную или частичную квалификацию. 

"Что касается стипендии на два-три года, то ее размер должен зависеть от должности военнослужащих во время войны, срока службы, количества выполненных боевых задач. Все это нужно тщательно подсчитать. Это уже работа для правительства. В то же время нужно готовить системные законопроекты и начинать переговоры с МВФ по обеспечению послевоенной адаптации. Это ведь все касается бюджетного финансирования. Ожидается, что после двух-трех лет государственной поддержки участник боевых действий сможет продолжить жизненный путь без особого сопровождения государства", – резюмировала она.

Контекст:

В интервью изданию "ГОРДОН" глава Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова говорила, что на 23 февраля – за день до открытого вторжения России – в Украине было более 400 тыс. ветеранов. "Сейчас наши силы безопасности и обороны насчитывают около 1 млн человек. Мы можем считать, что потенциально все они ветераны", – рассказала она.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: медицина, экономика, льготы, доходы, ветераны, реабилитация, демобилизация, жилье, комитет, военнослужащий, интервью, финансирование, Галина Третьякова, ветеран, нардеп
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