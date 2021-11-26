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В Украине усилена охрана атомных электростанций – Зеленский

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По данным Зеленского, на украинских АЭС работают 13 энергоблоков
По данным Зеленского, на украинских АЭС работают 13 энергоблоков
Фото: wikipedia.org

В Украине усилена охрана атомных электростанций (АЭС), оператором которых является государственное предприятие "Энергоатом". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 26 ноября на пресс-марафоне, информирует агентство "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня "Энергоатом" работает так, как никогда не работал. 13 блоков из 15 работают. Очень сильно работают. Дай бог, чтобы все было нормально. Мы их дополнительно охраняем, скажу вам честно, потому что знаем – сегодня все хотят сделать, чтобы была энергетическая дестабилизация в Украине", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул: "главное – чтобы не было отключений".

Контекст:

В Украине четыре АЭС: Запорожская (шесть энергоблоков), Южно-Украинская (три энергоблока), Ровенская (четыре энергоблока) и Хмельницкая (два энергоблока).

Теги: АЭС, Энергоатом, Владимир Зеленский, президент, электростанция, охрана
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