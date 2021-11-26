В Украине усилена охрана атомных электростанций – Зеленский

"У нас сегодня "Энергоатом" работает так, как никогда не работал. 13 блоков из 15 работают. Очень сильно работают. Дай бог, чтобы все было нормально. Мы их дополнительно охраняем, скажу вам честно, потому что знаем – сегодня все хотят сделать, чтобы была энергетическая дестабилизация в Украине", – сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул: "главное – чтобы не было отключений".
В Украине четыре АЭС: Запорожская (шесть энергоблоков), Южно-Украинская (три энергоблока), Ровенская (четыре энергоблока) и Хмельницкая (два энергоблока).