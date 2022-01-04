В Украине внедряют инновационную методику выявления туберкулеза. Она ускоряет процедуру в 500 раз

Благодаря новой методике срок получения результатов тестирования на чувствительность к противотуберкулезным препаратам сокращается с 30 дней до 90 минут Фото: phc.org.ua

Новая методика позволяет почти в 500 раз быстрее диагностировать устойчивый к лекарству туберкулез – срок получения результатов тестирования на медикаментозную чувствительность к противотуберкулезным препаратам сокращается с 30 дней до 90 минут.

В декабре 2021 года Украина получила 500 картриджей для выявления ДНК микобактерий туберкулеза с широкой устойчивостью к медикаментам. Процедуру будут выполнять на обновленных, оснащенных 10-цветными модулями системах GeneXpert.

Как сообщила Наталья Кампос-Родригес, лабораторный специалист Центра общественного здоровья, это инновационное тестирование проводится вне живого организма. В нем используется полимеразная цепная реакция в реальном времени – этот метод позволяет количественно измерить содержание фрагмента ДНК в пробе.

В ЦОЗ сообщили, что уже провели предварительную проверку нового метода выявления туберкулеза, рассчитали годовую потребность в картриджах и обновили алгоритм диагностики заболевания.