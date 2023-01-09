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В Украине выбрали фразу 2022 года

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Главными словами 2022 года стала фраза защитника острова Змеиный
Главными словами 2022 года стала фраза защитника острова Змеиный
Фото: depositphotos.com

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово", который ежегодно выбирает слово года, в этом году озвучил фразу года. Ею стали известные слова украинского защитника острова Змеиный "Русский военный корабль, иди на х...й". Об этом говорится на сайте словаря.

"Выражение, по сути, является ремейком украинской национальной идеи, сформулированной Лесем Подервянским еще в 2014 году: "Отъ...битесь от нас". Широчайшее использование этого и других ненормативных выражений всеми слоями общества демонстрирует трансгрессию общественных норм, характерную для войны", – прокомментировали составители словаря.

Также в словаре рассказали о других претендентах на звание слова года. Среди них:

  • "Добрый вечер, мы из Украины!";
  • "катастрофа";
  • "беженцы/переселенцы";
  • "ВСУ";
  • "волонтер, доброволец";
  • "геноцид, террор";
  • "помощь".
Контекст:

Словарь "Мислово" был создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Словом года в 2013 году стал "Евромайдан", в 2014-м – "киборги", 2015-м – "блокада", 2016-м – "коррупция", в 2017-м – "безвиз"в 2018-м – "томос", в 2019-м – "диджитализация", в 2020-м – "коронавирус", в 2021-м – "вакцина".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, беженцы, геноцид, помощь, волонтер, волонтеры, ВСУ, война России против Украины, Мислово
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