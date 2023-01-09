В Украине выбрали фразу 2022 года

"Выражение, по сути, является ремейком украинской национальной идеи, сформулированной Лесем Подервянским еще в 2014 году: "Отъ...битесь от нас". Широчайшее использование этого и других ненормативных выражений всеми слоями общества демонстрирует трансгрессию общественных норм, характерную для войны", – прокомментировали составители словаря.

Также в словаре рассказали о других претендентах на звание слова года. Среди них: