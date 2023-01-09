В Украине выбрали фразу 2022 года

"Выражение, по сути, является ремейком украинской национальной идеи, сформулированной Лесем Подервянским еще в 2014 году: "Отъ...битесь от нас". Широчайшее использование этого и других ненормативных выражений всеми слоями общества демонстрирует трансгрессию общественных норм, характерную для войны", – прокомментировали составители словаря.
Также в словаре рассказали о других претендентах на звание слова года. Среди них:
Словарь "Мислово" был создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Словом года в 2013 году стал "Евромайдан", в 2014-м – "киборги", 2015-м – "блокада", 2016-м – "коррупция", в 2017-м – "безвиз", в 2018-м – "томос", в 2019-м – "диджитализация", в 2020-м – "коронавирус", в 2021-м – "вакцина".