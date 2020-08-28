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В Украине заблокировали канал переправки нелегалов в ЕС

В ходе обысков по месту жительства участников преступной группировки правоохранители изъяли поддельные паспорта стран ЕС, дипломы украинских учебных заведений, водительские удостоверения Украины и Евросоюза, а также оборудование для их изготовления, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, преступная группа изготавливала поддельные документы высокого качества
По данным СБУ, преступная группа изготавливала поддельные документы высокого качества
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила и блокировала функционирование канала легализации выходцев из стран Азии и Ближнего Востока и их незаконной переправки в страны Европейского союза. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, участники межрегиональной преступной группировки – жители Киева, Сум, Днепра, Харькова и Ужгорода – наладили масштабную схему изготовления пакетов поддельных документов высокого качества, необходимых иностранцам для обеспечения законного пребывания в Украине и выезда в страны Евросоюза. Стоимость каждого такого пакета составляла от €2 тыс. Оперативники спецслужбы также установили, что злоумышленники производили большой перечень документов и удостоверений государственного образца.

В результате проведенной спецоперации СБУ в Киеве задержали организаторов преступной схемы при передаче очередному заказчику поддельных документов. Одновременно на территории Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Закарпатской областей были проведены обыски по местам проживания других участников преступной группы и в их офисах.

Отмечается, что следователи изъяли большое количество доказательств противоправной деятельности: поддельные паспорта стран ЕС, дипломы украинских учебных заведений, водительские удостоверения Украины и Евросоюза, оборудование для их изготовления, в частности штампы и печати органов МВД, миграционной службы, Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения, консульских учреждений, дата-штампы Государственной пограничной службы и компьютерную технику.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

Теги: СБУ, Украина, миграция, паспорт, Евросоюз, обыски, нелегалы, границы
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