В Украине зафиксировали рекордное падение производства кондитерских изделий – Ассоциация кондитеров

По информации Балдинюка, производство карамельной и шоколадной групп кондитерки сократилось в июле на рекордные 25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в августе падение продолжилось, и по сравнению с августом прошлого года падение составило 12,5%.

"Похожие темпы падения производства наблюдались разве что в 2014 году, но тогда это объяснялось закрытием российского рынка и началом войны", – сказал президент ассоциации.

По словам Балдинюка, главная причина уменьшения объемов производства сладостей состоит в том, что украинский сахар является самым дорогим в мире, а импорт сахара из-за рубежа заблокирован сверхвысокой пошлиной.

В релизе отметили, что наибольшие темпы падения производства произошли в июле, когда местный сахар стоил $778 за тонну. В ассоциации говорят, что Украина в первом полугодии 2021 года снизила на 28% импорт сладостей.

Балдинюк подчеркнул, что новым вызовом для кондитерской отрасли стал рост стоимости природного газа. В себестоимости сахара около 30% составляют расходы на газ, а в производстве кондитерской продукции эта доля в себестоимости при нынешней стоимости газа вырастет с 3–4% до 10–12%.

Президент "Укркондитера" спрогнозировал дальнейший рост цен на кондитерскую продукцию на 5–7%, при том, что рост цен с начала года уже составил 25–30%.