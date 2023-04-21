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ОБЩЕСТВО

В Украине запускается бесплатный образовательный проект CharityPro для новых благотворительных и общественных организаций

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Проект будет проходить в гибридном формате: digital-курс и менторские и нетворкинговые сессии с экспертами в оффлайн-формате
Проект будет проходить в гибридном формате: digital-курс и менторские и нетворкинговые сессии с экспертами в оффлайн-формате
Фото: Klitschko Foundation / Facebook

Команды двух фондов Klitschko Foundation и Olena Pinchuk Foundation создали бесплатный образовательный проект CharityPro, чтобы поделиться своим 20-летним опытом с новыми благотворительными и общественными организациями. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе проекта.

За последний год роль благотворительного сектора в Украине выросла в разы, отметили в пресс-службе: только в 2022 году зарегистрировано 7965 благотворительных и общественных организаций. Все они нуждались в быстрых решениях, учились методом проб и ошибок. Как следствие, таким организациям часто не хватает знаний, которые позволили бы работать системно, стабильно и прозрачно, а также развиваться дальше: искать новые площадки для ресурсов, строить партнерства и становиться лучше.

Цель CharityPro – повысить эффективность деятельности благотворительных и общественных организаций и способствовать развитию их прозрачности и подотчетности.

"Создав образовательную платформу для обмена знаниями и идеями между организациями, мы повысим уровень подотчетных организаций в Украине и разовьем культуру благотворительности в украинском обществе", – ожидают организаторы. 

Проект будет проходить в гибридном формате: digital-курс на платформе Impactum и менторские и нетворкинговые сессии с экспертами в оффлайн-формате в Киеве в Dialog hub Olena Pinchuk Foundation. Встречи будут проходить каждые две недели в течение шести месяцев.

К проекту привлекут лидеров мнений в сфере благотворительности, разберут сотрудничество с донорами и СМИ, адаптацию международных стандартов, использование принципов устойчивого менеджмента и как формируется культура благотворительности.

Авторы проекта обещают, что его участники:

  • узнают, как зарегистрировать организацию, координировать работу команды, проводить закупки, строить партнерства, привлекать финансирование своих проектов и реагировать на вызовы и кризисные ситуации; 
  • смогут ознакомиться изнутри с работой успешных БО и ОО;
  • станут частью сообщества профессионалов, где могут получить совет и найти партнеров для своих инициатив;
  • получат поддержку менторов и советы профессионалов по деятельности своей организации.

Два больших фонда решили работать вместе для создания этого проекта, потому что усиливая друг друга, а не конкурируя, можно достичь лучших результатов, пояснила директор Olena Pinchuk Foundation Ольга Сердюк.

"Olena Pinchuk Foundation и Klitschko Foundation объединили свои усилия, чтобы поделиться опытом 20-летней работы в благотворительном секторе Украины. Этот проект позволит молодым общественным и благотворительным организациям учиться у лучших и строить партнерства для нашей общей победы!" – отметила Сердюк.

Чтобы достигать больших целей и улучшать собственный результат, необходимо делать две вещи: постоянно учиться и действовать совместно, добавила директор Klitschko Foundation Ангелина Осадчая.

"Украинские благотворительные организации постоянно сталкиваются с вызовами, ведь ежедневно растут потребности, а ресурсы обладают способностью иссякать. Именно поэтому я верю, что проект поможет новосозданным ГО и БО преодолевать эти вызовы, масштабироваться и расти", – сказала Осадчая. 

Принять участие в проекте могут представители благотворительных и общественных организаций, члены волонтерских объединений со всей Украины, желающие расти профессионально и развивать свою организацию. Зарегистрироваться можно по ссылке до 21 мая 2023 года. 

Теги: волонтер, благотворительность, волонтеры, Елена Пинчук, деятельность
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