В Украинском обществе слепых ответили на обвинения в непрозрачности финансирования

Политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий заявлял, что Украинское общество слепых и Украинское общество глухих получают государственное финансирование, владеют недвижимостью, предприятиями и человеческим ресурсом, но не ведут никакой отчетности и неэффективно используют бюджетные деньги. В УТОС ответили: готовы на месте показать, как работают их структурные подразделения.

Украинское общество слепых (Українське товариство сліпих, УТОС) постоянно отчитывается перед Министерством соцполитики, Фондом соцзащиты инвалидов Украины, органами местной власти и налоговой.

Об этом заместитель главы центрального правления УТОС Михаил Новосецкий заявил в письме изданию "ГОРДОН", комментируя слова политолога, заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, который обвинял в непрозрачности финансирования Украинское общество слепых и Украинское общество глухих (Українське товариство глухих, УТОГ).

Он говорил, что наиболее значимыми среди организаций, которые декларируют своей целью защиту прав людей с инвалидностью, являются УТОС, УТОГ и Национальная ассамблея людей с инвалидностью. Голобуцкий отмечал, что Национальная ассамблея была создана в 2001 году, когда Украина уже была была независимой, а УТОС и УТОГ достались в наследство от СССР. Две последние организации он упрекал в "жизни в основном на дотации от государства". Они получают государственное финансирование, владеют недвижимостью, предприятиями и человеческим ресурсом, но не ведут никакой отчетности и неэффективно используют бюджетные деньги, считает Голобуцкий.

Новосецкий отметил, что в 2020 году УТОС получил "немного больше 30 млн грн" финансовой поддержки.

"Только 1 км построенной дороги в Полтавской области, по официальным данным, стоит тех же 30 млн грн. Так неужели судьба 1200 работников [УТОС], которые имеют 2–3 тыс. грн среднемесячной зарплаты и предоставляют социальные услуги десяткам тысяч граждан с недостатками зрения, не стоят одного построенного государством километра дорожного полотна?" – возмутился он.

Замглавы центрального правления УТОС сказал, что организация готова на месте показать, как работают ее структурные подразделения.

"Безусловно, такая большая организация, как УТОС, которая имеет около 200 структурных подразделений и покрывает своей деятельностью практически всю территорию страны, не может не иметь изъянов, везде есть недобросовестные работники, иногда создаются конфликтные ситуации, иногда возникают разные взгляды на решение проблем. Из этого выходит иногда разная, часто недостоверная и субъективная информация о непрозрачной деятельности всего общества слепых", – добавил он.