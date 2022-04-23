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В Украину прибывает благодатный огонь

Вынос огня накануне Пасхи символизирует воскресение Иисуса Христа
Вынос огня накануне Пасхи символизирует воскресение Иисуса Христа
Фото: Пресс-центр народного депутата Украины Вадима Новинского / Facebook

Накануне Пасхи в Украину прибывает благодатный огонь, который сегодня сошел в храме Гроба Господнего в Иерусалиме. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба нардепа Вадима Новинского.

"Несмотря на обстоятельства военного времени, миллионы верующих в Украине смогут соприкоснуться с чудом, которое ежегодно повторяется накануне светлого Христового воскресения. Ожидается, что благодатный огонь будет доставлен в Украину около 21.30 по киевскому времени. Организация специального рейса из Израиля через территорию третьих стран стала возможна благодаря стараниям Фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы и бизнесмена Бориса Кауфмана. Особая благодарность пилоту Алексею Мешкову. Сегодня же ночью благодатный огонь будет доставлен в Киев и во множество православных храмов Украины", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/NovinskyOfficial/posts/312983507651705

Контекст:

Вынос огня накануне Пасхи символизирует воскресение Иисуса Христа. Первые письменные свидетельства очевидцев о появлении святого света в храме Гроба Господня относятся к IX веку. Схождение благодатного огня происходит на месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Православные христиане верят, что священный огонь, который исходит из могилы Христа, представляет собой пламя силы воскресения. Огонь появляется в кувуклии (часовне над Гробом Господним) в Великую субботу – самый строгий день Великого поста.

23 апреля с утра в храме Гроба Господня присутствовали только священники, представляющие различные христианские конфессии и не более 50 представителей СМИ. Церемония началась около 14.00. Из-за повышенных мер безопасности на нее допустили до 4 тыс. человек.

Теги: Израиль, Вадим Новинский, Иерусалим, Пасха, Борис Кауфман
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