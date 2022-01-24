В Украину привезут меч гетмана Сагайдачного

В настоящее время меч Сагайдачного находится в оружейне Вавельского королевского замка в Кракове (Польша). Его в 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил Сагайдачному за победу под Хотином.
Об экспонировании в Украине с властями Польши договорился министр культуры Украины Александр Ткаченко.
"Важно, чтобы украинцы вживую могли увидеть бесценные для истории Украины достопримечательности. Решение о привозе меча Петра Сагайдачного в Украину устно согласовал министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский. Впереди организация этого процесса", – рассказал он.
Петр Сагайдачный – гетман Войска Запорожского, предводитель казаков на службе Речи Посполитой, организатор походов казаков против Крымского ханства, Османской империи и Русского царства на стороне Речи Посполитой.