"Наша армия сильна как никогда". Министр Ткаченко призвал украинцев сохранять спокойствие

"Выгодно это только одному человеку, и вы его фамилию прекрасно знаете. Этот человек рассчитывает на нашу слабость, вызванную паникой. Запугивать украинцев войной бессмысленно. Война для нас реальность уже восемь лет. О реальной войне в Украине есть кому рассказать. Это и 0,5 млн участников боевых действий, и 1,5 млн переселенцев и миллионы украинцев, которые сейчас являются заложниками Кремля на Донбассе и в Крыму", – заявил он.
Ткаченко отметил, что Россия напала на Украину восемь лет назад и с того времени многое изменилось.
"Сейчас наша армия сильна как никогда раньше. Наши военные готовы дать отпор в любую минуту. Наша разведка учитывает любые варианты развития событий. Наибольшую опасность представляют не российские войска вблизи нашей границы, а фейковые информационные сообщения и провокации, задача которых посеять панику. Не ведитесь на них. Сохраняйте спокойствие, анализируйте, включайте критическое мышление", – добавил министр.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.