"Наша армия сильна как никогда". Министр Ткаченко призвал украинцев сохранять спокойствие

"Выгодно это только одному человеку, и вы его фамилию прекрасно знаете. Этот человек рассчитывает на нашу слабость, вызванную паникой. Запугивать украинцев войной бессмысленно. Война для нас реальность уже восемь лет. О реальной войне в Украине есть кому рассказать. Это и 0,5 млн участников боевых действий, и 1,5 млн переселенцев и миллионы украинцев, которые сейчас являются заложниками Кремля на Донбассе и в Крыму", – заявил он.

Ткаченко отметил, что Россия напала на Украину восемь лет назад и с того времени многое изменилось.

"Сейчас наша армия сильна как никогда раньше. Наши военные готовы дать отпор в любую минуту. Наша разведка учитывает любые варианты развития событий. Наибольшую опасность представляют не российские войска вблизи нашей границы, а фейковые информационные сообщения и провокации, задача которых посеять панику. Не ведитесь на них. Сохраняйте спокойствие, анализируйте, включайте критическое мышление", – добавил министр.