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В "Укрзалізниці" уволили одного из топ-менеджеров после появления видео, где он якобы бьет женщину

Причину увольнения Андрея Рязанцева с должности директора по развитию бизнеса "Укрзалізниці" в компании не конкретизировали, но заявили, что все сотрудники предприятия должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей. О том, что Рязанцев уже не работает в "Укрзалізниці", стало известно после обнародования в СМИ видео, на котором человек, похожий на него, ударил женщину.

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Видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину, появилось в YouTube 26 мая
Видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину, появилось в YouTube 26 мая
Фото: Andrey Ryazantsev / Facebook

Руководство "Укрзалізниці" уволило Андрея Рязанцева с должности директора по развитию бизнеса компании. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзалізниця".

"Правление "Укрзалізниці" считает, что все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

Заявление компании появилось после того, как 26 мая на YouTube-канале "Стоп Корупції" опубликовали видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину. "СтопКор" писал, что видео порталу предоставила сама Ночвай. Позже заметку удалили, но она осталась в кеше Google.

При этом исполняющий обязанности члена правления "Укрзалізниці" Роман Веприцкий сегодня публиковал в Facebook фото с совещания, на котором присутствовал Рязанцев. 

https://www.facebook.com/roman.vepritskiy/posts/112402713820968

Рязанцев был назначен на должность директора по развитию бизнеса "Укрзалізниці" в июне 2019 года. До этого он занимал должность финансового директора компании.

Теги: Укрзалізниця, работа, насилие, Андрей Рязанцев, домашнее насилие
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