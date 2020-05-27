В "Укрзалізниці" уволили одного из топ-менеджеров после появления видео, где он якобы бьет женщину

Причину увольнения Андрея Рязанцева с должности директора по развитию бизнеса "Укрзалізниці" в компании не конкретизировали, но заявили, что все сотрудники предприятия должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей. О том, что Рязанцев уже не работает в "Укрзалізниці", стало известно после обнародования в СМИ видео, на котором человек, похожий на него, ударил женщину.

Видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину, появилось в YouTube 26 мая Фото: Andrey Ryazantsev / Facebook

Руководство "Укрзалізниці" уволило Андрея Рязанцева с должности директора по развитию бизнеса компании. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзалізниця".

"Правление "Укрзалізниці" считает, что все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

Заявление компании появилось после того, как 26 мая на YouTube-канале "Стоп Корупції" опубликовали видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину. "СтопКор" писал, что видео порталу предоставила сама Ночвай. Позже заметку удалили, но она осталась в кеше Google.

При этом исполняющий обязанности члена правления "Укрзалізниці" Роман Веприцкий сегодня публиковал в Facebook фото с совещания, на котором присутствовал Рязанцев.

Рязанцев был назначен на должность директора по развитию бизнеса "Укрзалізниці" в июне 2019 года. До этого он занимал должность финансового директора компании.