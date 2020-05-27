В "Укрзалізниці" уволили одного из топ-менеджеров после появления видео, где он якобы бьет женщину

Руководство "Укрзалізниці" уволило Андрея Рязанцева с должности директора по развитию бизнеса компании. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзалізниця".
"Правление "Укрзалізниці" считает, что все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.
Заявление компании появилось после того, как 26 мая на YouTube-канале "Стоп Корупції" опубликовали видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину. "СтопКор" писал, что видео порталу предоставила сама Ночвай. Позже заметку удалили, но она осталась в кеше Google.
При этом исполняющий обязанности члена правления "Укрзалізниці" Роман Веприцкий сегодня публиковал в Facebook фото с совещания, на котором присутствовал Рязанцев.
Рязанцев был назначен на должность директора по развитию бизнеса "Укрзалізниці" в июне 2019 года. До этого он занимал должность финансового директора компании.