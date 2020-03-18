В Виннице в ДТП со "скорой" пострадали пять человек – полиция

По данным полиции, среди пострадавших в результате ДТП в Виннице с участием "скорой" – пациент, которого с инсультом везли в больницу.

17 марта в Виннице в результате ДТП с участием "скорой" пострадали пять человек. Об этом проинформировала полиция Винницкой области.

"По информации следствия, водитель автомобиля скорой помощи Peugeot Boxer, 27-летний житель города Гайсин, двигаясь в направлении Винницы с включенными проблесковыми маячками, допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic, который выезжал со второстепенной дороги на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения скорая помощь столкнулась с отбойником и перевернулась на крышу автомобиля Mazda, который стоял на светофоре на встречной полосе движения", – сказано в сообщении.

С травмами разной степени тяжести были госпитализированы медики из "скорой" (37 и 45 лет), ее водитель, 63-летний пациент, которого "скорая" везла с инсультом в больницу, и 32-летний водитель Renault Trafic.

"Водитель Mazda и трое его пассажиров не пострадали", – уточнили правоохранители.

Автомобили отправлены на штрафплощадку. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.