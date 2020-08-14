В ВСУ за сутки зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19

По состоянию на 14 августа в Вооруженных силах Украины от коронавирусной болезни лечатся 385 человек, сообщило командование медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 743 военнослужащих, шесть человек умерли Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сути зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19. Об этом 14 августа в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится шесть человек. В Национальном военно-медицинском клиническом центре – двое военнослужащих, в военно-медицинском клиническом центре Западного региона – один военный, в военно-медицинском клиническом центре Северного региона – двое военнослужащих, в Черновицком военном госпитале – один военный. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек. Во Львовской области – 13 военнослужащих и три работника ВСУ, в Киевской области – 11 военных и четыре сотрудника ВСУ, в Черниговской области – двое военнослужащих и один работник ВСУ, в Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях – по одному военнослужащему, в Одесской и Житомирской областях – по двое военных.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 743 военнослужащих, шесть человек умерли.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек, выздоровело 46 797.