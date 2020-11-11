В ВСУ зафиксирован 20-й летальный исход из-за COVID-19

По состоянию на 11 ноября в ВСУ от COVID-19 лечится 2258 человек, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 117 новых случаев коронавируса Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Вооруженных силах Украины зафиксирован 20-й летальный исход из-за COVID-19. Об этом 11 ноября в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Сотрудник ВСУ из Одессы находился в больнице водников на стационарном лечении в отделении реанимации для инфекционных больных. Заболевание осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией. Положительный результат ПЦР-теста на коронавирус мужчина получил 6 ноября.

10 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось. В связи с быстро нарастающей полиорганной недостаточностью применялась интенсивная терапия, однако она не дала положительного результата. По имеющейся информации, скончавшийся сотрудник ВСУ имел хронические сопутствующие заболевания.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 117 новых случаев коронавируса.

По состоянию на 10.00 11 ноября от COVID-19 лечится 2258 человек. На изоляции находится 470 военнослужащих.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровело 4905 человек.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.