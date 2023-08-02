В Закарпатской области на $500 тыс. обокрали экс-футболиста сборной Украины и "Шахтера". Правоохранители изъяли ценные вещи и деньги, похищенные из его дома

"По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области. Они тщательно готовились к совершению преступлений. С помощью спецтехники проводили наблюдение за будущим объектом. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации, – сказано в сообщении. – Одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" (Донецк). Из его дома похитили значительное количество ценных вещей и деньги".

Во время проведения обысков правоохранители изъяли у фигурантов похищенное у спортсмена имущество, указали в Нацполиции.

Двум участникам группы сообщено о подозрении по факту хищения чужого имущества (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), им избрана мера пресечения – содержание под стражей, указали в ОГПУ.

Санкция статьи, по которой двум членам группы сообщили о подозрении, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, подчеркнули в Нацполиции.

По данным "Украинской правды", жертвой воров стал Александр Кучер, который ныне тренирует клуб УПЛ "Днепр-1".