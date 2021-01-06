В Запорожье вор, пытаясь скрыться от охранника супермаркета, открыл стрельбу – полиция

31-летнего нарушителя, совершившего кражу в супермаркете в Запорожье, правоохранители задержали в общественном транспорте, сообщает патрульная полиция Запорожской области.

При задержании у нарушителя обнаружили пистолет, нож и похищенные из супермаркета вещи Фото: Патрульна поліція Запорізької області / Facebook

В Запорожье патрульная полиция задержала нарушителя, который совершил кражу в местном супермаркете и применил оружие. Об этом 6 января в Facebook сообщает патрульная полиция Запорожской области.

Информацию о том, что во дворе проспекта Металлургов неизвестный пытается убежать от охранника супермаркета и стреляет из пистолета, правоохранители получили накануне около 20.00.

"Прибыв по указанному адресу, инспекторы выяснили, что днем ранее мужчина совершил кражу гигиенических средств из супермаркета. Это заметил охранник магазина и пытался задержать его, однако последний начал убегать и применил оружие", – говорится в сообщении.

31-летнего нарушителя правоохранители задержали в общественном транспорте. При нем обнаружили пистолет, нож и похищенные из супермаркета вещи.