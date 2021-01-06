В Запорожье вор, пытаясь скрыться от охранника супермаркета, открыл стрельбу – полиция

В Запорожье патрульная полиция задержала нарушителя, который совершил кражу в местном супермаркете и применил оружие. Об этом 6 января в Facebook сообщает патрульная полиция Запорожской области.
Информацию о том, что во дворе проспекта Металлургов неизвестный пытается убежать от охранника супермаркета и стреляет из пистолета, правоохранители получили накануне около 20.00.
"Прибыв по указанному адресу, инспекторы выяснили, что днем ранее мужчина совершил кражу гигиенических средств из супермаркета. Это заметил охранник магазина и пытался задержать его, однако последний начал убегать и применил оружие", – говорится в сообщении.
31-летнего нарушителя правоохранители задержали в общественном транспорте. При нем обнаружили пистолет, нож и похищенные из супермаркета вещи.