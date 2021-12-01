В Запорожской области 36-летний мужчина застрелил таксу на глазах у 12-летней владелицы

Свои действия мужчина объяснил тем, что собака якобы когда-то его укусила и он таким образом отомстил Фото: depositphotos.com

"В селе Новопетровка Широковской общины местный житель в состоянии алкогольного опьянения из пневматического ружья выстрелил в собаку, от чего она погибла. Все это произошло на глазах малолетней девочки – хозяйки таксы по кличке Рокки", - говорится в сообщении.

По выводам ветеринара, такса погибла от повреждения внутренних органов в результате выстрела в грудь.

Сотрудникам полиции мужчина объяснил, что собака якобы когда-то его укусила и он таким образом отомстил. Правоохранители изъяли оружие и направили его на экспертизу.

Мужчине объявили о подозрении по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное жестокое обращение с животным, повлекшее гибель животного, совершенное в присутствии малолетнего ребенка).

Подозреваемому грозит лишение свободы от трех до пяти лет.