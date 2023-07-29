Верховный Суд дал пять лет реального срока военному, который из-за тяжелых семейных обстоятельств не прибыл вовремя в пункт дислокации батальона

Садгорский районный суд города Черновцы 18 января приговорил наводчика пулеметного отделения к пяти годам тюрьмы условно за отказ прибыть в пункт временной дислокации батальона. Однако Черновицкий апелляционный суд 17 марта отменил условный срок, приговорив мужчину к реальным пяти годам тюрьмы.

Защитники осужденного подали жалобу в Верховный Суд, отметив несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного преступления, и просили вернуть условный срок.

Сторона защиты объясняла, что причиной отказа выполнять приказ командира стали семейные обстоятельства – отец военного, который также проходит службу в рядах ВСУ, получил контузию, а также травму позвоночника и ноги, дома осталась мать с четырьмя несовершеннолетними детьми.

Верховный Суд решил не менять приговор апелляционной инстанции и оставил реальный срок для военного. В суде аргументировали это тем, что действия подсудимого могли "привести к подрыву воинской дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства, что в условиях военного положения недопустимо".