Верховный Суд отменил оправдательный приговор экс-беркутовцу, обвиняемому в пытках майдановцев

Беркутовцы сбросили активистов с колоннады стадиона "Динамо" и избивали Фото: Уборка стадиона Динамо им В В Лобановского / Facebook (архив)

Беркутовца обвиняют в пытках участников акции протеста в Киеве (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

"Следствие установило, что 20 января 2014 года обвиняемый вместе с другими правоохранителями пытали двух митингующих, один из которых был несовершеннолетним. Пострадавших били руками, ногами, дубинками, сбросили с колоннады стадиона "Динамо" на улице Грушевского. Затем раздели несовершеннолетнего, ударили ножом в бедро, забрызгали в рану перечную жидкость и заставили обнаженным и босиком при температуре воздуха -12 °C идти через строй правоохранителей, исполняя гимн Украины. При этом высмеивали его идеологические убеждения", – говорится в сообщении.

В 2019 году суд первой инстанции, решение которого в 2021 году поддержал апелляционный суд, признал сотрудника "Беркута" невиновным в предъявленном обвинении и оправдал в связи с недоказанностью, что именно он совершил это уголовное правонарушение.

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и направил уголовное производство на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В сообщении не указано имя обвиняемого, но в деле о пытках протестующих (несовершеннолетнего Михаила Нискогуза и Владислава Цилицкого) на колоннаде "Динамо" 20 января 2014 года фигурируют харьковские экс-беркутовцы Владислав Мастега, Артем Войлоков, Андрей Хандрыкин.

Мастега и Войлоков еще в 2017 году сбежали в Россию. Вероятнее всего, речь идет о Хандрыкине: в августе 2019 года Днепровский райсуд Киева оправдал его, заявив, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств, подтверждающих вину.