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Евромайдан

Верховный Суд отменил оправдательный приговор экс-беркутовцу, обвиняемому в пытках майдановцев

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Беркутовцы сбросили активистов с колоннады стадиона "Динамо" и избивали
Беркутовцы сбросили активистов с колоннады стадиона "Динамо" и избивали
Фото: Уборка стадиона Динамо им В В Лобановского / Facebook (архив)

Верховный Суд отменил определение Киевского апелляционного суда города Киева, который подтвердил оправдательный приговор суда первой инстанции в отношении бывшего сотрудника харьковского батальона "Беркут". Об этом 27 января сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Беркутовца обвиняют в пытках участников акции протеста в Киеве (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

"Следствие установило, что 20 января 2014 года обвиняемый вместе с другими правоохранителями пытали двух митингующих, один из которых был несовершеннолетним. Пострадавших били руками, ногами, дубинками, сбросили с колоннады стадиона "Динамо" на улице Грушевского. Затем раздели несовершеннолетнего, ударили ножом в бедро, забрызгали в рану перечную жидкость и заставили обнаженным и босиком при температуре воздуха -12 °C идти через строй правоохранителей, исполняя гимн Украины. При этом высмеивали его идеологические убеждения", – говорится в сообщении.

В 2019 году суд первой инстанции, решение которого в 2021 году поддержал апелляционный суд, признал сотрудника "Беркута" невиновным в предъявленном обвинении и оправдал в связи с недоказанностью, что именно он совершил это уголовное правонарушение.

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и направил уголовное производство на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В сообщении не указано имя обвиняемого, но в деле о пытках протестующих (несовершеннолетнего Михаила Нискогуза и Владислава Цилицкого) на колоннаде "Динамо" 20 января 2014 года фигурируют харьковские экс-беркутовцы Владислав Мастега, Артем Войлоков, Андрей Хандрыкин. 

Мастега и Войлоков еще в 2017 году сбежали в Россию. Вероятнее всего, речь идет о Хандрыкине: в августе 2019 года Днепровский райсуд Киева оправдал его, заявив, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств, подтверждающих вину. 

Контекст:

С 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года по всей Украине проходили протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством президента Виктора Януковича в Россию.

По данным Офиса генпрокурора, 18–20 февраля в центре Киева погибло 67 гражданских лиц. Всего в те дни пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя. По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

Как сообщил в ноябре 2022 года замглавы управления по делам Майдана Госбюро расследований Артем Яблонский, на стороне России против Украины воюют 20 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Теги: Евромайдан, протесты, Беркут, Майдан, стадион, пытки, Верховный Суд, приговор, Революция достоинства, апелляционный суд, уголовное производство, Андрей Хандрыкин, акции протеста
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