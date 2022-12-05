Дела Майдана: Бывший беркутовец из Харькова заочно получил восемь лет тюрьмы за избиение активиста

Осужденный находится в розыске с 2015 года. Рассмотрение дела проходило в форме специального судебного производства (in absentia). Это первый приговор по делам Майдана по этой процедуре, отмечают в ОГП.
Прокуроры в суде доказали, что 1 декабря 2013 года бывший беркутовец нанес многочисленные удары резиновой дубинкой по голове, ногам и другим частям тела активисту – участнику акции протеста возле Администрации президента на улице Банковой.
"Потерпевший в это время не совершал никаких противоправных действий. Он лежал на проезжей части, а его руки были скреплены за спиной наручниками", – говорится в сообщении.
Бывшему правоохранителю было сообщено о подозрении в исполнении явно преступного приказа, превышении власти и служебных полномочий с применением насилия (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Он приговорен к восьми годам за решеткой с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Сейчас это самый строгий приговор в отношении бывших милиционеров, добавляют в ОГП.
С 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года по всей Украине проходили протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.
По данным заместителя руководителя управления по делам Майдана Госбюро расследований Украины Артема Яблонского, на стороне России против Украины воюют 20 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".