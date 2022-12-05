Дела Майдана: Бывший беркутовец из Харькова заочно получил восемь лет тюрьмы за избиение активиста

За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения Фото: ЕРА

Осужденный находится в розыске с 2015 года. Рассмотрение дела проходило в форме специального судебного производства (in absentia). Это первый приговор по делам Майдана по этой процедуре, отмечают в ОГП.

Прокуроры в суде доказали, что 1 декабря 2013 года бывший беркутовец нанес многочисленные удары резиновой дубинкой по голове, ногам и другим частям тела активисту – участнику акции протеста возле Администрации президента на улице Банковой.

"Потерпевший в это время не совершал никаких противоправных действий. Он лежал на проезжей части, а его руки были скреплены за спиной наручниками", – говорится в сообщении.

Бывшему правоохранителю было сообщено о подозрении в исполнении явно преступного приказа, превышении власти и служебных полномочий с применением насилия (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Он приговорен к восьми годам за решеткой с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Сейчас это самый строгий приговор в отношении бывших милиционеров, добавляют в ОГП.