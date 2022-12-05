ГОРДОН
 
 
Евромайдан

Дела Майдана: Бывший беркутовец из Харькова заочно получил восемь лет тюрьмы за избиение активиста

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения
За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения
Фото: ЕРА

Печерский районный суд Киева вынес обвинительный приговор в отношении бывшего работника батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области. Об этом Офис генпрокурора Украины 5 декабря сообщил в Telegram.

Осужденный находится в розыске с 2015 года. Рассмотрение дела проходило в форме специального судебного производства (in absentia). Это первый приговор по делам Майдана по этой процедуре, отмечают в ОГП.

Прокуроры в суде доказали, что 1 декабря 2013 года бывший беркутовец нанес многочисленные удары резиновой дубинкой по голове, ногам и другим частям тела активисту – участнику акции протеста возле Администрации президента на улице Банковой.

"Потерпевший в это время не совершал никаких противоправных действий. Он лежал на проезжей части, а его руки были скреплены за спиной наручниками", – говорится в сообщении.

Бывшему правоохранителю было сообщено о подозрении в исполнении явно преступного приказа, превышении власти и служебных полномочий с применением насилия (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Он приговорен к восьми годам за решеткой с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Сейчас это самый строгий приговор в отношении бывших милиционеров, добавляют в ОГП.

Контекст:

С 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года по всей Украине проходили протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

По данным заместителя руководителя управления по делам Майдана Госбюро расследований Украины Артема Яблонского, на стороне России против Украины воюют 20 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Теги: Евромайдан, Беркут, следствие, Печерский суд, приговор, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Супердевочка". Сопонару показала новый оттенок волос Фото
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Менты делали все по протоколу, никаких претензий". Участник похищения картины Бэнкси со стены дома в Гостомеле сделал заявление
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Носители имперского величия России". Невзоров показал, кто собирается воевать против Украины. Видео
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (407187)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (175240)
3
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (66242)
4
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (65588)
5
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25522)
6
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (24616)
7
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (24359)
8
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл (22148)
 
 
 
 