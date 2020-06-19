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Виновница ДТП в Харькове Зайцева выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн – адвокат

Харьковчанка Алена Зайцева, которая в октябре 2017 года стала виновницей ДТП, в результате которого погибло шесть человек и пятеро получили травмы, начала выплаты пострадавшим в рамках исполнительного производства. По решению суда Зайцева должна выплатить 3 млн грн. Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

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Зайцева должна выплатить пострадавшим 3 млн грн
Зайцева должна выплатить пострадавшим 3 млн грн
Фото: Dmitriy Marzoni / Facebook

Виновница смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева начала выплату компенсации пострадавшим с 31 грн 67 копеек, об этом корреспонденту "Укрінформа" рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева 19 июня.

"Зайцева на сегодняшний день выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн каждому. Есть подтверждение, что они получили средства, выплачиваемые в рамках исполнительного производства", – отметила Матвеева.

По решению суда Зайцева должна выплатить всем пострадавшим около 3 млн грн, говорит адвокат.

В результате ДТП с участием машин Зайцевой и еще одного водителя Геннадия Дронова 18 октября 2017 года погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

26 февраля 2019 года суд вынес обвинительный приговор Дронову и Зайцевой – 10 лет тюрьмы.

Адвокат Дронова 22 марта обжаловал решение суда. 26 марта в суд поступили жалобы на приговор от Зайцевой.

Харьковский апелляционный суд в августе 2019 года оставил приговор без изменений.

Теги: ДТП, Харьков, пострадавшие, Алена Зайцева, Геннадий Дронов
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