Владелец клиники репродуктивной медицины о детях в киевской гостинице: Мы хайпанули, но удачно

Чтобы решить вопрос с вывозом детей, рожденных в Украине от суррогатных матерей, киевской клинике Biotex пришлось предать эту историю огласке, рассказал глава учреждения Альберт Точиловский.

Киевская клиника репродуктивной медицины Biotex умышленно привлекла внимание общества к новорожденным, находящимся в гостинице "Венеция", чтобы власти занялись проблемой организации специальных рейсов для отправки детей за рубеж. Об этом агентству "Українські новини" рассказал владелец клиники Альберт Точиловский.

"Честно говоря, мы хайпанули, но удачно. Теперь наш вопрос будет решен. Сейчас начинается быстрое решение этой проблемы. Пускай у некоторых вызвало это бурю возмущений, но зато проблема будет решена. Иногда приходится кричать", – отметил Точиловский.

Он добавил, что врачи постоянно осматривают детей. Все они находятся в нормальных условиях и не в одной комнате, как на видео, опубликованном 30 апреля, а в разных помещениях, с проветриванием и необходимым температурным режимом,

"У нас несколько терапевтов и несколько неонатологов, мы же работаем в этой сфере уже давно и постоянно сталкиваемся с какими-то проблемами. Тем более вы же понимаете, что такое преждевременные роды, когда ребенок рождается 1,5 кг или 2 кг, а с этим мы справляемся 10 лет", – сообщил владелец клиники.

В Biotex говорили, что из-за закрытия границы, связанного с пандемией коронавируса, родители не могут забрать детей, рожденных в Украине суррогатными матерями.

Сообщение о 51 младенце, которые находятся в отеле, привело к скандалу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила изменить законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства в стране могли пользоваться только украинцы. А детский омбудсмен Николай Кулеба назвал коммерческое суррогатное материнство "продажей детей за границу" и предложил полностью запретить эту услугу.