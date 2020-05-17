Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Владелец клиники репродуктивной медицины о детях в киевской гостинице: Мы хайпанули, но удачно

Чтобы решить вопрос с вывозом детей, рожденных в Украине от суррогатных матерей, киевской клинике Biotex пришлось предать эту историю огласке, рассказал глава учреждения Альберт Точиловский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Детей из Украины не могут вернуть генетическим родителям из-за закрытых границ
Детей из Украины не могут вернуть генетическим родителям из-за закрытых границ
Фото: ЕРА

Киевская клиника репродуктивной медицины Biotex умышленно привлекла внимание общества к новорожденным, находящимся в гостинице "Венеция", чтобы власти занялись проблемой организации специальных рейсов для отправки детей за рубеж. Об этом агентству "Українські новини" рассказал владелец клиники Альберт Точиловский.

"Честно говоря, мы хайпанули, но удачно. Теперь наш вопрос будет решен. Сейчас начинается быстрое решение этой проблемы. Пускай у некоторых вызвало это бурю возмущений, но зато проблема будет решена. Иногда приходится кричать", – отметил Точиловский.

Он добавил, что врачи постоянно осматривают детей. Все они находятся в нормальных условиях и не в одной комнате, как на видео, опубликованном 30 апреля, а в разных помещениях, с проветриванием и необходимым температурным режимом, 

"У нас несколько терапевтов и несколько неонатологов, мы же работаем в этой сфере уже давно и постоянно сталкиваемся с какими-то проблемами. Тем более вы же понимаете, что такое преждевременные роды, когда ребенок рождается 1,5 кг или 2 кг, а с этим мы справляемся 10 лет", – сообщил владелец клиники.

В Biotex говорили, что из-за закрытия границы, связанного с пандемией коронавируса, родители не могут забрать детей, рожденных в Украине суррогатными матерями.

Сообщение о 51 младенце, которые находятся в отеле, привело к скандалу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила изменить законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства в стране могли пользоваться только украинцы. А детский омбудсмен Николай Кулеба назвал коммерческое суррогатное материнство "продажей детей за границу" и предложил полностью запретить эту услугу.

Теги: Киев, Украина, граница, больница, роды, гостиница, пандемия, суррогатное материнство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS