ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Владимир Носов объявил о запуске образовательного проекта по криптограмотности в Украине в партнерстве с Минцифры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Носов: Это верный курс. Я рад, что каждый день знания о криптах в Украине становятся все доступнее и власть это поддерживает
Владимир Носов: Это верный курс. Я рад, что каждый день знания о криптах в Украине становятся все доступнее и власть это поддерживает
Фото: Vladimir Nosov / Facebook

В Украине запустили масштабную образовательную программу по криптограмотности. Об этом сообщил в Facebook Владимир Носов – CEO крупнейшей в Европе криптобиржи WhiteBIT, которая стала одним из основных партнеров нового для украинцев проекта, реализуемого в сотрудничестве с Минцифры.

Присоединиться к обучению на портале "Дія" может любой желающий на безвозмездной основе. Образовательный курс, по словам Носова, предусматривает 100 часов теоретических и практических занятий с участием ведущих экспертов отрасли. В частности, участники программы смогут узнать о механизмах работы Bitcoin и Ethereum, о стандартах токенов на уровне блокчейна, особенностях цифровых активов, о том, как пользоваться криптокошельками, и так далее.

"Этот уникальный по масштабу проект в Украине посвящен криптограмотности. Украинцы продолжают задавать уровень всему миру, в том числе в технологическом развитии. И это только начало. Потому что украинцы должны уметь пользоваться цифровыми активами, чтобы уверенно смотреть в будущее. Учите крипту и блокчейн – это позволит вам изменять мир", – отметил Носов.

Запуск образовательного проекта по криптограмотности реализован благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации, WhiteBIT, Filecoin Foundation for Decentralized Web, Atlantis.world и других игроков индустрии.

"Партнерство государства с частными компаниями в сфере распространения знаний о блокчейне – жизненно важная составляющая для превращения Украины в цифровое государство. Это верный курс. Я рад, что каждый день знания о криптах в Украине становятся все доступнее и власть это поддерживает – для украинцев это станет залогом лидерских позиций в будущем", – подытожил бизнесмен.

https://www.facebook.com/vladimir.nosov.58/posts/pfbid0uJe37Du6TjxFPp7uPt7pPjori1vJ7CX9HiMikSDARCnrGHT1wWY1Va2YQTZyGJ4el

Теги: образование, бизнес, технологии, блокчейн, Минцифры, компании, Владимир Носов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
"Приглашаю артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня". Dantes выступил перед украинскими защитниками на передовой
Галина ГРИШИНА
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею
Галина ГРИШИНА
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле озвучили стоимость билетов
Галина ГРИШИНА
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики
Галина ГРИШИНА
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Стеделек-музей в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
49-летняя Клум "поиграла" грудью перед камерой
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
"И Аллегрова туда же". Гордон показал ролик о поддерживающей войну РФ против Украины певице
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Леди Гага снялась в рекламе для Dom Perignon в наряде от украинского бренда Lever Couture. Видео
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Кардашян снялась в купальнике со стрингами в полный рост. Фото
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
Бананово-шоколадный торт за четыре минуты. Рецепт от Саливанчук
Вакарчук на концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины
Вакарчук на концерте в Лондоне собрал 147 млн грн для Украины
Галина ГРИШИНА
"Она взрывается сразу и все летит по квартире". Решетник рассказал о конфликтах с женой
"Она взрывается сразу и все летит по квартире". Решетник рассказал о конфликтах с женой
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (62543)
2
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (54577)
3
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (46902)
4
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (34934)
5
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (29733)
6
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день (21766)
7
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео (21711)
8
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (18737)
 
 
 
 