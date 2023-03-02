Владимир Носов объявил о запуске образовательного проекта по криптограмотности в Украине в партнерстве с Минцифры

Владимир Носов: Это верный курс. Я рад, что каждый день знания о криптах в Украине становятся все доступнее и власть это поддерживает Фото: Vladimir Nosov / Facebook

Присоединиться к обучению на портале "Дія" может любой желающий на безвозмездной основе. Образовательный курс, по словам Носова, предусматривает 100 часов теоретических и практических занятий с участием ведущих экспертов отрасли. В частности, участники программы смогут узнать о механизмах работы Bitcoin и Ethereum, о стандартах токенов на уровне блокчейна, особенностях цифровых активов, о том, как пользоваться криптокошельками, и так далее.

"Этот уникальный по масштабу проект в Украине посвящен криптограмотности. Украинцы продолжают задавать уровень всему миру, в том числе в технологическом развитии. И это только начало. Потому что украинцы должны уметь пользоваться цифровыми активами, чтобы уверенно смотреть в будущее. Учите крипту и блокчейн – это позволит вам изменять мир", – отметил Носов.

Запуск образовательного проекта по криптограмотности реализован благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации, WhiteBIT, Filecoin Foundation for Decentralized Web, Atlantis.world и других игроков индустрии.

"Партнерство государства с частными компаниями в сфере распространения знаний о блокчейне – жизненно важная составляющая для превращения Украины в цифровое государство. Это верный курс. Я рад, что каждый день знания о криптах в Украине становятся все доступнее и власть это поддерживает – для украинцев это станет залогом лидерских позиций в будущем", – подытожил бизнесмен.