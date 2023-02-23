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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СЕО криптобиржи Носов: Блокчейн стал значимой и неотъемлемой частью благотворительности и волонтерского движения

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Владимир Носов: Мы сами напрямую донатим свои деньги в помощь Украине. Это наша принципиальная позиция
Владимир Носов: Мы сами напрямую донатим свои деньги в помощь Украине. Это наша принципиальная позиция
Фото: пресс-служба WhiteBIT

Украинский бизнес постепенно выходит из состояния турбулентности и в общей сложности украинцы за время полномасштабной войны открыли 50 000 новых бизнесов, а крупные игроки даже находят возможности для масштабирования на международном уровне. Об этом в интервью для "РБК Украина" рассказал СЕО крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, харьковчанин Владимир Носов.

"Как руководитель, я в первую очередь должен был обеспечить безопасность каждого сотрудника. Ни одного не сократил и не оставил. Как СЕО биржи обеспечил бесперебойную работу всех сервисов компании 24/7. Как гражданин и представитель украинского бизнеса полностью сконцентрировался на помощи людям и нашим ВСУ", – отметил он.

После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля WhiteBIT исключила Россию и рубль из всех процессов. Криптобиржа также активно сотрудничает с государственными органами Украины в рамках гуманитарной помощи населению и поддержки украинцев за рубежом.

"WhiteBIT поддерживает Антикризисный центр МИД и круглосуточный колл-центр для предоставления консультаций гражданам Украины, которые из-за войны войны были вынуждены выехать за границу. Мы также помогаем делать консульские услуги доступными для украинцев с недостатком слуха и закупили специальные консульские чемоданы. В итоге есть результат: украинская компания и украинское государство помогают украинцам. Это важно, это нужно, и мы не могли бы этого сделать, если бы не сотрудничали с органами государственной власти", – считает Носов.

СЕО крупнейшей в Европе криптобиржи отметил особую роль криптовалюты в противостоянии российской военной агрессии. По его словам, именно криптовалюта в условиях войны предложила быстрые решения, на которые не способны консервативные финансовые инструменты.

"Блокчейн стал значимой и неотъемлемой частью благотворительности и волонтерского движения. Фандрейзинговая платформа президента Украины United24 собрала на помощь Украине более $278 млн. Кстати, мы предоставляли техническое обеспечение U24 для сбора донатов в крипте с помощью нашего криптопроцессингового софта WhitePay. Также многие другие фонды получают донаты в крипте", – рассказал предприниматель.

На гуманитарные нужды компания WhiteBIT еженедельно передает около 2 тысяч продуктовых наборов. Основная активность благотворительной деятельности биржи сосредоточена на прифронтовых регионах, наиболее сильно пострадавших от российской агрессии, в их числе и Харьковская область. Кроме того, биржа донатит собственные средства в пользу ВСУ и Сил территориальной обороны. Суммарно за период полномасштабного вторжения WhiteBIT передала на армию и другие нужды украинцев около 11 млн долларов. По словам Носова, для биржи это существенные суммы, но не настолько, чтобы отказаться от дальнейшей помощи.

"Мне кажется, важно, чтобы помощь была системной. Ибо еда, броня, тепловизоры, беспилотники, авто, медикаменты для военных нужны каждый день. На нашу деятельность равняется и наше сообщество, поэтому кто, как не мы? Как говорят в WhiteBIT, мы сами задаем уровень. Еще немаловажный нюанс в том, что мы не просто помогаем фандрейзинговым платформам и фондам. Мы сами напрямую донатим свои деньги в помощь Украине. Это наша принципиальная позиция", – заявил бизнесмен.

Контекст:

Криптобиржа WhiteBIT в начале войны вынуждена была покинуть свой офис в Харькове, но смогла сохранить рабочие места и расширить свою деятельность. На сегодня WhiteBIT имеет представительства в восьми странах, среди которых Австралия, Турция, Грузия, Португалия и Испания.

Теги: Харьков, МИД, бизнес, благотворительность, биржа, ВСУ, война России против Украины, финансы, предприниматель, криптовалюта, блокчейн, бизнесмен, Владимир Носов
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