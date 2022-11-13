Одна из крупнейших криптобирж в мире FTX объявила о банкротстве

В заявлении компании говорится, что FTX и ее дочерний фонд криптовалютной торговли Alameda Research, а также около 130 других компаний начали процедуру добровольного банкротства в соответствии с американским Кодексом о банкротстве.
Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку. Криптовалютная биржа также заявила о намерении начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов "на благо всех заинтересованных сторон во всем мире".
Press Release pic.twitter.com/rgxq3QSBqm— FTX (@FTX_Official) November 11, 2022
Как отмечает BBC, ранее на этой неделе клиенты биржи спешили снять средства, поскольку ходили слухи о том, что FTX и другие фирмы, возглавляемые Бэнкманом-Фридом, находятся в шатком финансовом положении.
Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что ее купит Binance – крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент FTX. Однако Binance отказалась от сделки, после чего FTX пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам.
Свое решение Binance объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении FTX.
"Мне очень жаль, что так все получилось. Надеюсь, мы еще найдем способ выкарабкаться", – написал Бэнкман-Фрид в Twitter.
2) I'm really sorry, again, that we ended up here.— SBF (@SBF_FTX) November 11, 2022
Hopefully things can find a way to recover. Hopefully this can bring some amount of transparency, trust, and governance to them.
Ultimately hopefully it can be better for customers.
Как отмечает BBC, проблемы FTX коснулись всего рынка криптовалюты. Биткоин на этой неделе потерял 20% стоимости, что усилило давление на остальные компании, от которых требуют доказательств их финансовой стабильности.
В этом году в криптовалютном секторе несколько компаний объявили о банкротстве или подошли близко к нему из-за падения в цене цифровых активов. Еще одна криптовалютная компания BlockFi 10 ноября закрыла для клиентов вывод средств из-за ситуации на рынке.
"Банкротство FTX плохо для всех в индустрии. Не смотрите на это как на нашу победу. Уверенность пользователей очень сильно пострадала", – написал в Twitter глава Binance Чанпэн Чжао.
In the spirit of transparency, might as well share the actual note, sent to all Binance team globally a few hours ago.https://t.co/IUNkPcLC8T pic.twitter.com/XGlIJB7EV5— CZ * Binance (@cz_binance) November 9, 2022