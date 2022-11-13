Одна из крупнейших криптобирж в мире FTX объявила о банкротстве

Клиенты FTX массово снимали свои средства из-за слухов, что биржа находится в шатком финансовом положении Фото: depositphotos.com

В заявлении компании говорится, что FTX и ее дочерний фонд криптовалютной торговли Alameda Research, а также около 130 других компаний начали процедуру добровольного банкротства в соответствии с американским Кодексом о банкротстве.

Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку. Криптовалютная биржа также заявила о намерении начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов "на благо всех заинтересованных сторон во всем мире".

Как отмечает BBC, ранее на этой неделе клиенты биржи спешили снять средства, поскольку ходили слухи о том, что FTX и другие фирмы, возглавляемые Бэнкманом-Фридом, находятся в шатком финансовом положении.

Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что ее купит Binance – крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент FTX. Однако Binance отказалась от сделки, после чего FTX пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам.

Свое решение Binance объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении FTX.

"Мне очень жаль, что так все получилось. Надеюсь, мы еще найдем способ выкарабкаться", – написал Бэнкман-Фрид в Twitter.

2) I'm really sorry, again, that we ended up here.



Hopefully things can find a way to recover. Hopefully this can bring some amount of transparency, trust, and governance to them.



Ultimately hopefully it can be better for customers. — SBF (@SBF_FTX) November 11, 2022

Как отмечает BBC, проблемы FTX коснулись всего рынка криптовалюты. Биткоин на этой неделе потерял 20% стоимости, что усилило давление на остальные компании, от которых требуют доказательств их финансовой стабильности.

В этом году в криптовалютном секторе несколько компаний объявили о банкротстве или подошли близко к нему из-за падения в цене цифровых активов. Еще одна криптовалютная компания BlockFi 10 ноября закрыла для клиентов вывод средств из-за ситуации на рынке.

"Банкротство FTX плохо для всех в индустрии. Не смотрите на это как на нашу победу. Уверенность пользователей очень сильно пострадала", – написал в Twitter глава Binance Чанпэн Чжао.