Власти Киева призвали горожан отказаться от крещенских купаний во время войны

"Городская власть накануне Крещения напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничения, действующие в условиях военного положения, и просит воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий", – сказано в сообщении.
В частности, в обращении к религиозным организациям говорится о том, что из-за агрессии России проведение массовых мероприятий на Крещение может быть использовано страной-агрессором или радикалами в целях провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для "дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве".
При этом сообщается, что киевские власти все же организуют дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций.
"Впрочем, горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", – подытожили в Киевсовете.
В праздник Крещения, 19 января, в Украине существует традиция окунаться в прорубь. Считается, что вода в этот день освящена и такое купание поможет укрепить здоровье на весь год.
Издание "ГОРДОН" рассказывало, что нужно делать сразу после купания в проруби, чтобы не заболеть.
Православная церковь Украины неоднократно напоминала, что погружение в ледяную воду не имеет ничего общего с искренним раскаянием в грехах.