Власти Киева призвали горожан отказаться от крещенских купаний во время войны

Киевские власти окунаться в этом году на Крещение не рекомендуют, но безопасность в традиционных местах купания обеспечат Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

"Городская власть накануне Крещения напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничения, действующие в условиях военного положения, и просит воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий", – сказано в сообщении.

В частности, в обращении к религиозным организациям говорится о том, что из-за агрессии России проведение массовых мероприятий на Крещение может быть использовано страной-агрессором или радикалами в целях провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для "дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве".

При этом сообщается, что киевские власти все же организуют дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций.

"Впрочем, горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", – подытожили в Киевсовете.