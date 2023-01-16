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Власти Киева призвали горожан отказаться от крещенских купаний во время войны

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Киевские власти окунаться в этом году на Крещение не рекомендуют, но безопасность в традиционных местах купания обеспечат
Киевские власти окунаться в этом году на Крещение не рекомендуют, но безопасность в традиционных местах купания обеспечат
Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

В Киеве в этом году не будут запрещать окунаться в прорубь на Крещение, однако городские власти призывают жителей столицы отказаться от купания в водоемах, сказано 16 января в сообщении на сайте городского совета Киева.

"Городская власть накануне Крещения напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничения, действующие в условиях военного положения, и просит воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий", – сказано в сообщении.

В частности, в обращении к религиозным организациям говорится о том, что из-за агрессии России проведение массовых мероприятий на Крещение может быть использовано страной-агрессором или радикалами в целях провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для "дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве".

При этом сообщается, что киевские власти все же организуют дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций.

"Впрочем, горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", – подытожили в Киевсовете.

Контекст:

В праздник Крещения, 19 января, в Украине существует традиция окунаться в прорубь. Считается, что вода в этот день освящена и такое купание поможет укрепить здоровье на весь год.

Издание "ГОРДОН" рассказывало, что нужно делать сразу после купания в проруби, чтобы не заболеть.

Православная церковь Украины неоднократно напоминала, что погружение в ледяную воду не имеет ничего общего с искренним раскаянием в грехах.

Теги: Россия, Киев, Украина, здоровье, религия, Крещение, церковь, праздники, агрессия, Киевсовет, водоемы, страна-агрессор, российская агрессия, безопасность, ограничения, традиции, Православная церковь Украины, купание, российские оккупанты
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