Стало известно, когда в Киеве уберут главную новогоднюю елку

Вплоть до 19 декабря, праздника Крещения, елку продолжат подсвечивать ежедневно с 17.00 до 21.00. Во время воздушных тревог подсветку выключают.

После демонтажа елки генератор, от которого сейчас питают гирлянды, передадут военным.

В этом году на установку новогодней елки в Киеве привлекли средства от бизнеса и меценатов, а также использовали часть украшений прошлых лет.

Праздник во время войны. Елки в городах Украины нарядили маскировочными сетками, противотанковыми ежами и осветили от генераторов. Смотрите фоторепортаж