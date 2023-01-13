Стало известно, когда в Киеве уберут главную новогоднюю елку

Вплоть до 19 декабря, праздника Крещения, елку продолжат подсвечивать ежедневно с 17.00 до 21.00. Во время воздушных тревог подсветку выключают.
После демонтажа елки генератор, от которого сейчас питают гирлянды, передадут военным.
В этом году на установку новогодней елки в Киеве привлекли средства от бизнеса и меценатов, а также использовали часть украшений прошлых лет.
Праздник во время войны. Елки в городах Украины нарядили маскировочными сетками, противотанковыми ежами и осветили от генераторов. Смотрите фоторепортаж
26 ноября 2022 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре и других районах Киева на праздники поставят "символические" новогодние елки за средства, которые предоставил бизнес.
30 ноября Кличко сообщил, что на Софийской площади установят новогоднюю елку, но массовых развлекательных мероприятий не будет. 17 декабря елку начали украшать, 19-го – зажгли огни на ней.