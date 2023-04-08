Во Львове из пасок выложили рекордный трезубец. Видео

"1 тыс. пасок за 25 минут 17 секунд украсили и выложили их в наибольший в Украине трезубец. Во Львове установили новый рекорд Украины – быстрее всего задекларировали и быстрее всего выложили самый большой трезубец из пасок", – написал он.

Замглавы облсовета отметил, что рекорд установили в поддержку 125-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

"Можно получить себе одну пасочку из рекорда! Если передать на дрон для 125-й бригады от 300 грн", – объяснил Холод.