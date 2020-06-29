Во Львове открыли мурал, посвященный Слипаку

29 июня во Львове в честь украинского оперного певца и солиста Парижской оперы Василия Слипака, погибшего четыре года назад на Донбассе, открыли мурал. В открытии мурала принимал участие брат Василия Орест Слипак.

Мурал, на котором Слипак изображен в двух ипостасях – воина и оперного певца, – называется "Наш Слипак – вечный миф" Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове на улице Дорошенко, 9 городской голова Андрей Садовый открыл мурал, посвященный солисту Парижской оперы Василию Слипаку, который погиб в зоне военных действий на Донбассе 29 июня 2016 года. Об этом сообщил 29 июня сайт мэрии Львова.

Мурал, на котором Слипак изображен в двух ипостасях – воина и оперного певца, – называется "Наш Слипак – вечный миф", на войне он использовал позывной "Миф".

В открытии мурала принимал участие брат Василия Орест Слипак.

Василий Слипак был смертельно ранен снайпером в районе села Луганское Донецкой области 29 июня 2016 года. Около 20 лет пел в опере во Франции. С начала конфликта на Донбассе участвовал в антитеррористической операции в составе добровольческого корпуса "Правый сектор" под позывным Миф.

Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявлял, что террористы убили певца намеренно – перед очередным раундом минских переговоров.

В феврале 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Слипаку звание Героя Украины.

В октябре 2018 года в Париже на фасаде украинского Культурно-информационного центра появилась мемориальная доска Слипаку.