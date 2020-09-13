Во Львове подростки избили двух пенсионеров, один из них умер – полиция

За причастность к избиению 60-летнего и 54-летнего жителей Львова задержаны подростки в возрасте 16-и и 18 лет, отметил глава полиции Львовской области Василий Виконский.

В полиции рассказали о конфликте между пенсионерами и подростками Фото: Поліція Одеської області / Facebook

12 сентября во Львове в заброшенном доме обнаружили тело 70-летнего мужчины с признаками насильственной смерти и его избитого 64-летнего знакомого. Об этом 13 сентября сообщил глава полиции Львовской области Василий Виконский, информирует сайт ведомства.

Выживший находится в коме, он госпитализирован, отмечают правоохранители.

"Было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их. ...Уже через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовковского района в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления", – сказал Виконский.

Уголовное производство открыто по ч. 1 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.