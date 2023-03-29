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Волонтеры "Украинской команды" доставили на передовую разведывательные дроны для "Черных Запорожцев"

В "Украинской команде" отметили, что дроны приспособлены для работы в темноте
В "Украинской команде" отметили, что дроны приспособлены для работы в темноте
Скриншот: Волонтерський штаб «Українська команда» / Facebook

Волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую дроны для бойцов 72-й ОМБР имени Черных Запорожцев. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Навестили бойцов 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которые держат рубежи в Донецкой области. Привезли нашим защитникам прямо на передовую 12 разведывательных дронов БПЛА Mavic 3Т. Поблагодарили командира бригады Ивана Винника, его заместителя Дмитрия Кучера и всех бойцов этой героической бригады за их ежедневный подвиг", – говорится в сообщении.

В "Украинской команде" отметили, что дроны приспособлены для работы в темноте.

"Благодаря этим дронам оккупанты не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Ведь эти "птички" оснащены тепловизорами, поэтому будут помогать нашим защитникам метко бить врага даже ночью", – подчеркивают в волонтерском штабе.

https://www.facebook.com/uateam2022/videos/5911038522283095/

72-я Отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев в первые дни широкомасштабного вторжения держала оборону Киева, освобождала от оккупантов Бучу, Гостомель и другие населенные пункты Киевской области, а сейчас сдерживает врага в Донецкой области.

Теги: оборона, беспилотники, волонтеры, война России против Украины, тепловизор
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