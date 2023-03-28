Новые маршруты беспилотников США над Черным морем ограничивают сбор разведданных о войне в Украине – CNN

По его словам, полеты дронов на большие расстояния снижают качество разведывательных данных, которые они могут собрать. Спутники могут в некоторой степени компенсировать это, но имеют более короткое время над целями, что также снижает эффективность по сравнению с беспилотниками, пояснил источник.

Неназванный американский чиновник сказал, что новые маршруты были вызваны желанием "не быть слишком провокационными", поскольку администрация президента США Джо Байдена старается избегать любых инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с российскими силами. По его словам, изменение временное, есть планы вернуться на маршруты ближе к контролируемым РФ территориям.

По словам высокопоставленного военного представителя США, есть опасения, что после того, как США переместят свои маршруты полетов дальше от берегов, им будет труднее вернуться к ним и отстоять свободу полетов для американских летательных аппаратов.

CNN отмечает, что новые маршруты размещаются на расстоянии более 40 морских миль (72 км) от побережья Украины, а не 12 морских миль (22 км), которые обычно считаются границей воздушного пространства страны.