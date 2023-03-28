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Новые маршруты беспилотников США над Черным морем ограничивают сбор разведданных о войне в Украине – CNN

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США отправляет беспилотники дальше от берегов оккупированного Крыма, сообщают СМИ
США отправляет беспилотники дальше от берегов оккупированного Крыма, сообщают СМИ
Фото: wikipedia.org

Решение США направить свои разведывательные беспилотники дальше на юг над Черным морем после инцидента с российским самолетом ограничивает их способность собирать разведданные, связанные с войной на Украине. Об этом сообщил CNN высокопоставленный военный чиновник США 28 марта.

По его словам, полеты дронов на большие расстояния снижают качество разведывательных данных, которые они могут собрать. Спутники могут в некоторой степени компенсировать это, но имеют более короткое время над целями, что также снижает эффективность по сравнению с беспилотниками, пояснил источник.

Неназванный американский чиновник сказал, что новые маршруты были вызваны желанием "не быть слишком провокационными", поскольку администрация президента США Джо Байдена старается избегать любых инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с российскими силами. По его словам, изменение временное, есть планы вернуться на маршруты ближе к контролируемым РФ территориям.

По словам высокопоставленного военного представителя США, есть опасения, что после того, как США переместят свои маршруты полетов дальше от берегов, им будет труднее вернуться к ним и отстоять свободу полетов для американских летательных аппаратов.

CNN отмечает, что новые маршруты размещаются на расстоянии более 40 морских миль (72 км) от побережья Украины, а не 12 морских миль (22 км), которые обычно считаются границей воздушного пространства страны.

Контекст:

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. 

В минобороны РФ в то день заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер. 16 марта американское командование в Европе опубликовало видео, которое это подтверждает.

Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщил Кирби. По данным The New York Times, Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.

17 марта министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями экипаж Су-27, принимавший участие в инциденте.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, США, Крым, Черное море, разведка, беспилотники, война России против Украины
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