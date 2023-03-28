Новые маршруты беспилотников США над Черным морем ограничивают сбор разведданных о войне в Украине – CNN

По его словам, полеты дронов на большие расстояния снижают качество разведывательных данных, которые они могут собрать. Спутники могут в некоторой степени компенсировать это, но имеют более короткое время над целями, что также снижает эффективность по сравнению с беспилотниками, пояснил источник.
Неназванный американский чиновник сказал, что новые маршруты были вызваны желанием "не быть слишком провокационными", поскольку администрация президента США Джо Байдена старается избегать любых инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с российскими силами. По его словам, изменение временное, есть планы вернуться на маршруты ближе к контролируемым РФ территориям.
По словам высокопоставленного военного представителя США, есть опасения, что после того, как США переместят свои маршруты полетов дальше от берегов, им будет труднее вернуться к ним и отстоять свободу полетов для американских летательных аппаратов.
CNN отмечает, что новые маршруты размещаются на расстоянии более 40 морских миль (72 км) от побережья Украины, а не 12 морских миль (22 км), которые обычно считаются границей воздушного пространства страны.
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море.
В минобороны РФ в то день заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер. 16 марта американское командование в Европе опубликовало видео, которое это подтверждает.
Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщил Кирби. По данным The New York Times, Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.
17 марта министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями экипаж Су-27, принимавший участие в инциденте.