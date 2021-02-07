ВОЗ зафиксировала рост суточной смертности от COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, 6 февраля скончалось более 15 тыс. пациентов с COVID-19. Последний раз больше было только на прошлой неделе.

От COVID-19 скончалось почти 2,3 млн землян Фото: ЕРА

В мире увеличилось количество зарегистрированных за сутки число смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 6 февраля.

В этот день на планете, по имеющейся информации, умерло 15 407 инфицированных.

Последнюю неделю суточная смертность от COVID-19 была ниже этого показателя. Последний раз больше 15 тыс. пациентов умерло 30 января (15 723).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировали, по данным ВОЗ, 2,29 млн смертей.

Скриншот: covid19.who.int

Число инфицирований коронавирусом составляет, согласно данным ВОЗ, почти 105 млн. Больше всего случаев – в США (26,4 млн), Индии (10,8 млн) и Бразилии (почти 9,4 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.