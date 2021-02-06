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Сенат США поддержал бюджетный план Байдена о выделении почти $2 трлн на борьбу с коронакризисом

Голосование за резолюцию по пакету помощи президента США Джо Байдена в размере $1,9 трлн разделилось в соотношении 50 на 50.

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Байден обещал ввести общенациональный масочный режим в США
Байден обещал ввести общенациональный масочный режим в США
Фото: ЕРА

Сенат США рано утром 5 февраля проголосовал за резолюцию о бюджете, которая позволяет принять пакет помощи президента страны Джо Байдена в размере $1,9 трлн, сообщило американское издание Business Insider.

Голосование разделилось по партиям в соотношении 50 на 50. Решающим 51-м стал голос вице-президента США Камалы Харрис примерно в 5.35 утра. Это было первое голосование Харрис в Сенате на посту вице-президента после инаугурации Байдена, отметили журналисты издания.

По информации "Голоса Америки", дебаты продолжались 15 часов.

Принятая резолюция позволяет демократам провести законопроект через Конгресс (где они имеют большинство) в ближайшие недели с поддержкой республиканцев или без нее.

Вопрос размера выплат американцам помощи в связи с последствиями коронакризиса является одним из обсуждаемых, отмечает Business Insider. Байден настаивает на выплате $1,4 тыс, а республиканцы хотят снизить сумму до $ 1 тыс. Демократы намерены принять соответствующий законопроект к 14 марта, когда истечет срок действия специальных пособий по безработице, если Конгресс не продлит их.

Во время предвыборной гонки Байден обещал отнестись к пандемии более серьезно, чем президент Дональд Трамп. И этот пакет помощи нацелен на то, чтобы воплотить обещание в реальность – средства предусмотрены на вакцинацию, восстановление экономики и выплаты населению.

Байден обещал сразу после избрания на пост президента ввести общенациональный масочный режим в США. У него был план из семи пунктов по борьбе с коронавирусом, в который входили интенсивное тестирование, обеспечение поставок средств индивидуальной защиты и инвестирование в производство вакцин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах началась 14 декабря 2020 года. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

США являются страной с наибольшим числом выявленных случаев инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 января, в стране подтвердили более 26,8 млн случаев COVID-19, умерло от этой болезни 460,3 тыс. человек.

Теги: США, Джо Байден, бюджет, вакцинация, Сенат США, вакцина, пандемия, коронавирус, Камала Харрис
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