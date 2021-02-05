"Ультимативности вообще неприемлемы для нас". В Кремле отреагировали на слова Байдена про отношения с РФ

В Кремле рассчитывают, что при всех разногласиях у США и России есть база для взаимодействия. Об этом 5 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле рассчитывают на продолжение общения между Россией и США, сказал Песков Фото: EPA

Слова президента США Джо Байдена о дальнейших отношениях с РФ являются "агрессивной и неконструктивной риторикой". Об этом 5 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

По его словам, "ультимативности вообще неприемлемы" для РФ. Песков отметил, что в России не собираются внимать "каким-то менторским заявлениям".

В то же время Москва рассчитывает, что при всех разногласиях у США и России остается база для взаимодействия.

Байден 4 февраля перед сотрудниками Госдепа США заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. "Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить" – сказал Байден, имея ввиду вмешательство Москвы в выборы в США, кибератаки и отравление Россией собственных граждан, в частности оппозиционного политика Алексея Навального.

46-й президент США также призвал РФ немедленно освободить Навального. Его, по возвращению из Германии, где он лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок", арестовали и сменили условный срок на реальный по делу компании "Ив Роше".

Байден вступил в должность президента США 20 января. По словам его многолетнего советника по вопросам внешней политики Майкла Карпентера, действия нового главы США будут нацелены на противостояние России и Китаю, восстановление отношений с Евросоюзом и укрепление НАТО.