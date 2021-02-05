Байден: Прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России. Америка вернулась

Президент США Джо Байден отметил, что объяснил свою позицию президенту РФ Владимиру Путину "совсем в другом тоне", чем его предшественник.

Байден: Мы защитим наши жизненные интересы и наших людей Фото: EPA

Президент США Джо Байден 4 февраля заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. Речь Байдена перед сотрудниками Госдепа США транслировалась в прямом эфире.

По словам Байдена, свою позицию он высказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Я четко объяснил президенту Путину, совсем в другом тоне, чем мой предшественник, что дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, вмешательством в наши выборы, кибератаками, отравлением собственных граждан, закончились", – сказал он.

"Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия, и защитим наши жизненные интересы и наших людей", – добавил президент США, отметив, что Америка будет более эффективно иметь дело с Россией, работая в коалиции с партнерами-единомышленниками.

Байден подчеркнул, что американская дипломатия во время его каденции будет сосредоточена на возвращении ведущей роли США в мире, но резко отойдет от внешней политики администрации предыдущего президента Дональда Трампа "Америка прежде всего".

"Я хочу послать четкий сигнал миру: Америка вернулась. Дипломатия вернулась. Мы восстановим наши альянсы, мы вернемся к взаимодействию с миром и примем огромный вызов, стоящий перед нами: пандемию, глобальное потепление и отстаивание демократии и прав человека во всем мире", – подчеркнул Байден.

В числе конкретных запланированных в этом направлении шагов Байден назвал прекращение американской поддержки "гуманитарной и стратегической катастрофы" – наступательных операций в Йемене, а также заморозку вывода американских войск из Германии, инициированного Трампом.

This afternoon, I’m visiting the @StateDept and delivering remarks on America’s role in the world. Tune in. https://t.co/zWG3UETxGX — President Biden (@POTUS) February 4, 2021

Байден вступил в должность президента США 20 января. В инаугурационной речи он говорил, что США "восстановят союзы и снова вступят в контакт с миром".

По словам многолетнего советника Байдена по вопросам внешней политики Майкла Карпентера, действия нового главы США будут нацелены на противостояние России и Китаю, восстановление отношений с Евросоюзом и укрепление НАТО.