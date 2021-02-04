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Госсекретарь США провел телефонный разговор с Лавровым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о намерении президента США Джо Байдена действовать решительно в защиту интересов США и партнеров страны.

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Сенат утвердил кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря США 26 января
Сенат утвердил кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря США 26 января
Фото: EPA

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 4 февраля обсудили продление договора СНВ-III и необходимость нового контроля над вооружениями. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Госсекретарь подтвердил намерения президента США Джо Байдена действовать решительно в защиту интересов США в ответ на действия России, которые причиняют вред Соединенным Штатам или их союзникам, отметили в релизе.

Блинкен затронул вопрос вмешательство России в выборы в США в 2020 году, военную агрессию в Украине и Грузии, отравление российского оппозиционера Алексея Навального и хакерскую атаку в конце 2020 года.

МИД РФ 4 февраля также сообщил о разговоре Лаврова с Блинкеном в Twitter.

"Министр подтвердил, что Россия открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов", – отметили в сообщении.

Пресс-служба МИД РФ сообщила, что Лавров в ответ на затронутую госсекретарем США ситуацию с Навальным "дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему РФ".

Сенат США утвердил кандидатуру 58-летнего кадрового дипломата Блинкена на пост госсекретаря США 26 января, вскоре после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией. 

Он родился в Нью-Йорке в семье влиятельного юриста Дональда Блинкена и менеджера танцевальной труппы Мерса Каннингема Джудит Блинкен.

Дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи. Он иммигрировал в США, окончил Нью-Йоркский университет в 1921 году, стал известным юристом, основателем Американского института Палестины, отчеты которого помогли убедить правительство США поддержать создание Государства Израиль.

Теги: Россия, США, Украина, Грузия, оппозиция, хакеры, Алексей Навальный, Сергей Лавров, Джо Байден, МИД России, вооружение, Энтони Блинкен, государственный секретарь
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