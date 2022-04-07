Вступительная кампания 2022. Как будет проходить тест по украинскому языку

Содержание тестового блока по украинскому языку будет соответствовать действующей программе ВНО по украинскому языку. В частности, тест будет включать следующие темы:
"Разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделено несколько меньше внимания с учетом компьютерного формата тестирования, который, в частности, делает невозможным использование задач на предоставление письменного развернутого или короткого ответа", – отметили в УЦОКО.
Всего в блоке теста по украинскому языку будет 20 заданий, среди которых:
"Обратите внимание, что в блоке НМТ по украинскому языку не будет задач, предусматривающих предоставление письменного развернутого или короткого ответа, как не будет и задач по украинской литературе", – добавили в УЦОКО.
Задания по украинскому языку будут оценены в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО:
Следовательно, за этот блок можно получить от 0 до 35 баллов. Свой результат абитуриенты будут знать сразу после прохождения теста. Позже результат каждого блока будет переведен в шкалу 100–200 баллов.
Из-за войны Верховная Рада отменила ВНО, итоговую аттестацию и вступительные экзамены. Вместо них анонсировали мультипредметный онлайн-тест.