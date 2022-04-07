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Вступительная кампания 2022. Как будет проходить тест по украинскому языку

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Содержание тестового блока по украинскому языку будет соответствовать действующей программе ВНО по украинскому языку
Содержание тестового блока по украинскому языку будет соответствовать действующей программе ВНО по украинскому языку
Фото: depositphotos.com

В этом году вместо ВНО абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) по украинскому языку, математике и истории Украины. В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) объяснили, каким будет тест по украинскому языку.

Содержание тестового блока по украинскому языку будет соответствовать действующей программе ВНО по украинскому языку. В частности, тест будет включать следующие темы:

  • "Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография";
  • "Лексикология. Фразеология";
  • "Строение слова. Словообразование";
  • "Морфология";
  • "Синтаксис";
  • "Стилистика";
  • "Развитие речи".

"Разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделено несколько меньше внимания с учетом компьютерного формата тестирования, который, в частности, делает невозможным использование задач на предоставление письменного развернутого или короткого ответа", – отметили в УЦОКО.

Всего в блоке теста по украинскому языку будет 20 заданий, среди которых:

  • 15 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех или пяти вариантов;
  • пять заданий на установление соответствия (нужно установить по четыре "логические пары").

"Обратите внимание, что в блоке НМТ по украинскому языку не будет задач, предусматривающих предоставление письменного развернутого или короткого ответа, как не будет и задач по украинской литературе", – добавили в УЦОКО.

Задания по украинскому языку будут оценены в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО:

  • по одному баллу за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа;
  • по одному баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия.

Следовательно, за этот блок можно получить от 0 до 35 баллов. Свой результат абитуриенты будут знать сразу после прохождения теста. Позже результат каждого блока будет переведен в шкалу 100–200 баллов. 

Контекст:

Из-за войны Верховная Рада отменила ВНО, итоговую аттестацию и вступительные экзамены. Вместо них анонсировали мультипредметный онлайн-тест.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: украинский язык, абитуриенты, вступительная кампания, Украинский центр оценивания качества образования, экзамен
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