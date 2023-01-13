ВСУ доверяют 96% украинцев, доверие к Зеленскому за год выросло с 27% до 84% – опрос

ВСУ доверяют 96% граждан. Как отмечают социологи, год назад этот показатель был на уровне 72%.

Наибольший рост доверия за минувший год – у президента Украины Владимира Зеленского. В декабре 2021 года ему доверяли 27% опрошенных, а в конце 2022-го – 84%.

В тройке лидеров также волонтеры – им доверяют 84% респондентов (в декабре 2021 года – 68%).

Помимо этого, украинцы доверяют:

обычным людям в своем городе/селе – 71% против 63% год назад;

СБУ – 63% и 29% соответственно;

Нацполиции – 58% и 30%;

украинским СМИ – 57% и 32%;

правительству Украины – 52% и 14%;

переселенцам – 52% (данные за 2021 год отсутствуют);

церкви – 44% и 51%;

Верховной Раде – 35% и 11%;

судам – 25%;

прокурорам – 21%.

Российским СМИ доверяет 1% респондентов (год назад таких людей было 3%).

Опрос проводился с 4-го по 27 декабря среди украинцев старше 18 лет во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Всего опрошено 995 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 10%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.