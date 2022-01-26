ВСУ заняли 22-е место в рейтинге лучших армий мира

ВСУ в рейтинге между армиями Тайваня и Канады Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Согласно данным Global Firepower, на сегодняшний день индекс силы (PowerIndex) Украины составляет 0,3266. ВСУ в рейтинге между вооруженными силами Тайваня и Канады, лидер рейтинга – армия США, на втором месте – российская армия, на третьем – вооруженные силы Китая. Также в первой пятерке рейтинга армии Индии и Японии.

Всего в рейтинге – 140 стран мира, последнее место заняла армия Бутана. Для подсчета индекса учитывают более 50 факторов, включая финансовые и логистические возможности армий, а также их военную мощь.