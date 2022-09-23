Вуз Ахметова "Метинвест Политехника" объявил о начале обучения

Сначала группа "Метинвест" намеревалась открыть университет в Мариуполе – с уникальным кампусом в новом ультрасовременном здании. Однако строительство приостановила война и временная оккупация города. Несмотря на это, руководство компании решило сохранить вуз и начать учебу в режиме комбинированного онлайн-офлайн обучения. Практика будет проходить на предприятиях группы "Метинвест", также у студентов будет много лабораторных работ, отметили в пресс-службе.

"Нам нужна победа Украины на всех фронтах. И мы ее должны ковать каждый день и во всем. Для победы в экономике Украине нужны высококлассные специалисты, которые будут строить нашу родину. Именно таких специалистов будет готовить "Метинвест Политехника". Верю, что университет станет центром объединения людей, которым небезразлична судьба Мариуполя и Украины. После нашей победы мы обязательно вернемся в Мариуполь и достроим самый современный дом для современного вуза", – заявил акционер группы "Метинвест" Ринат Ахметов.

К орпус "Метинвест Политехники" в Мариуполе должен был открыться в сентябре 2022 года. Фото: metinvestholding.com

Также в компании отметили, что работа над образовательными программами не прекращалась с началом полномасштабного вторжения и проводилась, несмотря на приостановку строительства корпуса вуза в Мариуполе. За это время была создана программа подготовки мультикомпетентных инженеров-лидеров для реализации проектов по восстановлению украинской промышленности и инфраструктуры городов в целом.

Более 150 студентов поступили на образовательные программы бакалаврского уровня первого и второго курсов, почти 200 человек планируют получить квалификацию магистра. Наиболее привлекательными для обучения первокурсников оказались специальности: "металлургия", "компьютерные науки", "автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии", а также "охрана труда".

Среди поступающих в "Метинвест Политехнику" были выпускники колледжей и лицеев, а также работники предприятий "Метинвеста" из Запорожья, Покровска, Каменского и Кривого Рога, мариупольцы и жители Авдеевки, которые покинули свои дома из-за войны.

После окончания первого семестра лучшие студенты получат стипендии, также руководство группы будет назначать именные стипендии тем, кто участвует в образовательных и научных проектах, в работе по операционным улучшениям, получает высокие награды за обучение по выбранной специальности.

"Старт обучения в "Метинвест Политехнике" свидетельствует о том, что прежде всего мы придерживаемся своих планов, несмотря на все сверхсложные вызовы времени. А количество желающих получить современные инженерно-технические профессии дает веру в то, что в скором времени у украинской промышленности будут высококлассные специалисты. А также в то, что мы обязательно восстановим заводы, отстроим города и сделаем Украину центром сверхсовременных инженерных технологий, где будущее есть у каждого, кто хочет учиться, творить и побеждать", – сказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

К реализации образовательных программ привлечены исследователи и эксперты из Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica в Кракове (Польша), Монтануниверситета Леобен, К1-Мет (Австрия). В дальнейшем планируется наладить образовательное и научное партнерство с профильными университетами Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе "Метинвеста".