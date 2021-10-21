Выбросы диоксида серы после извержения вулкана на Канарских островах достигли Украины – Укргидрометцентр

По данным синоптиков, ученые с помощью спутникового мониторинга в последние дни обнаружили перемещение по Европе воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы.

Ученые утверждают, что волноваться по этому поводу не стоит, ведь превышение концентрации наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на высоте от 10 до 15 км.

"На воздух, которым мы с вами дышим, это не влияет значительным образом. В случае выпадения осадков образуется слабокислый дождь, который, опять же, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды", – уточнили в Гидрометцентре.

Синоптики добавили, что воздушные массы в ближайшие дни будут довольно быстро перемещаться по территории Украины.

"В течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышенные концентрации диоксида серы, практически полностью покинет территорию Украины и переместится на восток", – отметили специалисты.