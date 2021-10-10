На Канарских островах в результате извержения вулкана разрушено уже более 1 тыс. домов

Извержение продолжается уже три недели и "перевернуло жизнь" тысяч людей. Разрушенным оказалось все, что встречается на пути извергающейся лавы: жилые дома, фермы, бассейны, промышленные здания.

Министр безопасности Канарских островов Хулио Перес говорит, что прекращение извержения в ближайшее время не ожидается.

По данным чиновников, изливающаяся из жерла вулкана лава достигает ширины 1,5 км, а общая площадь, залитая расплавленной породой, – 34 гектара.