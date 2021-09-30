Потоки лавы вулкана на Канарах сняли из космоса. Фото

Космонавты сфотографировали магму вулкана в ночное время суток.

Вот уже больше недели на испанском острове #Пальма продолжается мощное извержение вулкана. По информации СМИ, потоки лавы достигли океана и привели к выбросу в атмосферу едкого газа. Вчера нам с Петром Дубровым удалось заснять магму вулкана с борта МКС в ночное время суток. pic.twitter.com/JTLlA46AaB

Контекст:

Извержение вулкана началось 19 сентября. К 29 сентября на острове эвакуированы около 6 тыс. человек, уничтожены сотни домов, школы и банановые плантации, сообщает BBC. Власти провинции Санта-Крус-де-Тенерифе, объединяющей Канарские острова, объявили Пальму зоной бедствия.

Потоки лавы, которые образовались в результате извержения вулкана, добрались до океана, сообщил 29 сентября Испанский институт океанографии. Эксперты опасаются, что в результате контакта раскаленной лавы с водой возможно образование ядовитых газов. Есть опасения, что отдельные участки береговой линии могут обрушиться в океан.