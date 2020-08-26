Авиакомпания Windrose планирует наладить авиасообщение между столицами Украины и Хорватии, выполняя два рейса еженедельно.

Авиакомпания Windrose открывает прямые рейсы из Киева в Загреб. Об этом 26 августа в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии – подтвердил важность прямого авиасообщения", – написал посол.

По его словам, ожидается, что с 4 октября Windrose будет дважды в неделю "соединять тесно связанные между собой Киев и Загреб".

Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії - підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 04.10. #WindroseAirlines двічі на тиждень з‘єднуватиме тісно пов‘язані між собою Київ і Загреб. pic.twitter.com/9mXt3JJEFu — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) August 26, 2020

С 10 июля Хорватия ввела обязательную 14-дневную самоизоляцию для туристов из третьих стран, в том числе из Украины. Карантин можно не проходить при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее чем за 48 часов до въезда в страну.

Данные условия въезда в Хорватию будут действовать до 31 августа.