Хорватия продлила ограничения на въезд для иностранцев до конца августа

Хорватия продлила до 31 августа действие нынешних условий для въезда в страну иностранных граждан на период эпидемии коронавируса. Об этом 13 августа в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.
"Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию в соответствии с нынешними условиями", – отметил он.
До уваги громадян України!— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) August 13, 2020
Хорватія продовжила до 31.08.20 чинні умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії відповідно до теперішніх умов. #КонсулПоруч https://t.co/6mdf6OPnRx pic.twitter.com/X7E2eCAyrE
Как сообщает посольство Украины, право на въезд в Хорватию имеют некоторые категории граждан третьих стран (в том числе и Украины). Среди них:
В диппредставительстве напомнили, что с 10 июля Хорватия ввела обязательную 14-дневную самоизоляцию для туристов из третьих стран. Карантин можно не проходить при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее чем за 48 часов до въезда в страну.