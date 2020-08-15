ГОРДОН
 
 
МИР

Хорватия продлила ограничения на въезд для иностранцев до конца августа

Иностранные туристы, в том числе из Украины, могут въезжать в Хорватию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или согласившись на 14-дневную самоизоляцию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хорватия продлила действие ограничений на въезд иностранцев до конца лета
Хорватия продлила действие ограничений на въезд иностранцев до конца лета
Фото: EPA

Хорватия продлила до 31 августа действие нынешних условий для въезда в страну иностранных граждан на период эпидемии коронавируса. Об этом 13 августа в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию в соответствии с нынешними условиями", – отметил он.

Как сообщает посольство Украины, право на въезд в Хорватию имеют некоторые категории граждан третьих стран (в том числе и Украины). Среди них:

  • работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;
  • перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости;
  • лица, следующие транзитом;
  • лица, которые едут с туристической целью (при наличии подтверждения резервации отеля/апартаментов) или по другим рабочим вопросам (письмо-подтверждение от работодателя), или которые имеют другой экономический интерес (договор о сотрудничестве, приглашение на бизнес-конференцию);
  • лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства (болезнь, смерть родственника).

В диппредставительстве напомнили, что с 10 июля Хорватия ввела обязательную 14-дневную самоизоляцию для туристов из третьих стран. Карантин можно не проходить при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее чем за 48 часов до въезда в страну.

Теги: Украина, эпидемия, Хорватия, карантин, посольство Украины, Василий Кирилич, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды G
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Состояние Легкоступовой ухудшилось СМИ
Состояние Легкоступовой ухудшилось – СМИ
"Я уже вижу этот носик!". Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова
"Я уже вижу этот носик!". Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова
Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото
Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS